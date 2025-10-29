Dionigi: "Abbiamo fatto una splendida partita". Salerno: "È una grande gioia, indescrivibile"

Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, mister Davide Dionigi. "Abbiamo fatto una grande partita: il Modena è una squadra forte e i ragazzi sono stati bravissimi. Questo è un altro derby vinto, un’altra gioia regalia ai tifosi e credo che tutta Reggio Emilia debba essere felice. L’abbiamo preparata bene".

Sui singoli. "Per Magnani abbiamo aspettato il momento giusto. Per nove partite siamo stati in emergenza in difesa, stavolta con Magnani abbiamo giocato con più esperienza e personalità e si è visto. Bertagnoli positivo? Attendeva questa partita, è un ragazzo timido e in allenamento si cresce anche mentalmente, non solo fisicamente".

Sugli infortuni. "Girma? Proviamo ad averlo per Avellino. Per tutti gli altri se ne parlerà dopo la sosta".

Su di giri il presidente Carmelo Salerno. "Ho sofferto molto anche da prima della partita, è stata una gran tensione, se potessi io il derby lo eviterei. È stato davvero indescrivibile vincere la partita più importante dell’anno davanti a quasi 15mila persone in casa. Considerando poi che il Modena è davvero forte, la nostra soddisfazione è meritata e doppia. Faccio i miei complimenti alla squadra".

Infine, un accenno alla classifica: "So solo che dobbiamo pensare prima alla salvezza e alla crescita dei ragazzi, poi dobbiamo potremo essere ambiziosi senza montarci la testa. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti".

Sul rinnovo di contratto di mister Dionigi ha aggiunto: "Ci stiamo lavorando, ha preso la squadra in condizioni critiche e ha fatto i miracoli. Si merita tutto e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto e sta facendo".

Elisabetta Grassi