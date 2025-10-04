Dionigi sereno. "Ho ritrovato la squadra che lotta e corre»

Mister Dionigi, affronterete la terza partita in sette giorni: è più difficile trovare le energie fisiche o le risorse mentali? "Sicuramente quelle fisiche per poter essere pronti atleticamente. Dal punto di vista della testa ci arriviamo bene. Dopo la brutta prestazione col Sudtirol abbiamo visto una Reggiana che lotta, corre e non si arrende. Era importante ritrovarsi subito, adesso è chiaro che lo scoglio maggiore sono le scorie della fatica. Dovrò mettere in campo le persone che stanno meglio".

Marras è recuperato? Magnani potrà giocare? "Marras l’altra sera ha finito con i crampi perché ha corso tanto, ma ci sarà. Magnani è a disposizione, vediamo se dall’inizio o in corsa e poi dopo la sosta sarà a pieno regime per giocare una partita in piena efficienza".

Per un Marras sempre più positivo e al centro del gioco c’è invece un Rover che sta facendo molta fatica. "Manuel (Marras, ndr) è talmente intelligente che può giocare dappertutto e fare bene. Lui ama partire da destra, ma si adatta sempre in poco tempo. Su Rover dico innanzitutto che è un ragazzo eccezionale e questo per me è una fortuna. Gli ho fatto fare il quinto o il quarto sia a destra che a sinistra e si sta applicando molto nella fase di non possesso, quindi questo a volte gli può togliere un po’ di lucidità in avanti. Col Catanzaro aveva fatto un’ottima gara, ma sappiamo che ha ampi margini".

Il Cesena sembrava lanciatissimo eppure è stato regolato con tre gol dal Frosinone. "Le batture d’arresto le hanno tutti, anche le squadre più importanti. È proprio una cosa tipica della Serie B, ma il Cesena resta forte, una squadra di gamba, con un bel mix di giovani e veterani e un allenatore bravissimo che è anche un amico. È una partita da affrontare con il massimo della determinazione, cercando di avere quella compattezza che è una delle nostre prime caratteristiche. I ragazzi però sono pronti, li ho visti sereni e carichi al tempo stesso".

Fino a questo momento il difetto più rilevante è stato l’approccio iniziale. Molto meglio, invece, nei secondi tempi. È una questione di esperienza? "Credo proprio che sia la lettura giusta. Anche con lo Spezia avrete notato che siamo partiti un po’ contratti, mentre loro, con tanti veterani, erano più abituati. Tra poco comunque rientreranno anche i nostri e avranno beneficio i ragazzi che sono al loro fianco. Direi che la sosta capita a pennello".

E magari anche il calendario sarà un po’ più clemente, l’inizio – Sudtirol a parte – è stato con squadre di fascia alta. "Abbiamo giocato contro gruppi che l’anno scorso erano ai playoff o addirittura in Serie A (Empoli, ndr). Direi che questo è un aspetto che va letto in maniera positiva, perché eravamo in un periodo di mezza emergenza e siamo comunque rimasti in carreggiata".