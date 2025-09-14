Dionigi si gode il pareggio: "Qui in pochi faranno bene"

"Sapevamo delle difficoltà a livello ambientale, delle insidie del terreno di gioco. Siamo alla terza giornata, c’è da lavorare e va bene così: ho visto una bella prova caratteriale, qui in pochi faranno punti e noi ne abbiamo raccolto uno". Questo il riassunto del Davide Dionigi pensiero. Tutto sommato, considerando le insidie della trasferta e i lavori che sono ancora in corso, il mister si ritiene soddisfatto. "All’inizio era prevedibile che avremmo sofferto, poi le squadre si sono allungate, loro hanno dato meno pressione e noi siamo un po’ usciti". Un piccolo rammarico sul gol di Rover arrivato a gioco fermo, dopo un fuorigioco fischiato a Gondo. "Non va sulla palla, ma il regolamento è così e dispiace. Ho un piccolo dubbio, ma in ogni caso mi tengo stretto il carattere visto". Nonostante tutte le difficoltà, la Reggiana ha apparecchiato diverse ripartenze, ma è mancata precisione. "Vero: ho visto cinque o sei contropiedi potenzialmente micidiali, ma pecchiamo nelle decisioni finali. Dobbiamo registrare qualcosa, ma va bene così. Potevamo fare meglio nel gioco, certo, ma questo punto ce lo ritroveremo più avanti nel cammino, è d’oro". Qualche commento sui singoli. "Marras? Aveva contro Cacciamani che è in sostanza un attaccante, ed è stato bravo. Il centrocampo? Sia Bertagnoli che Reinhart hanno avuto piccoli problemi durante la sosta, allora ho scelto Mendicino per non mettere due centrocampisti che avevano avuto qualche intoppo. Mendicino ha fatto il suo, nessuno dei miei singoli è stato da meno, e ho visto un gruppo solido che ha lottato. Guardate: non è scontato questo atteggiamento".

Ai microfoni anche l’uomo partita: Edoardo Motta. "Eravamo pronti al loro gioco: vanno forti sull’uomo, noi l’avevamo preparata sulle seconde palle, sul gioco aereo". Il 20enne si è confrontato con l’ennesimo stadio caldo. "Mi stimola un pubblico così". Si ritorna a parlare di campo, e sullo scegliere la parata più difficile è molto umile. "Sono state buone parate ma niente di eccezionale, ce ne sono di molto più difficili. Però sono servite a tenere inviolata la porta, questo sì". Si è preso i complimenti dei compagni. "Me li hanno fatti un po’ tutti, però li faccio, per esempio, anche a Marras perché senza il suo salvataggio io non avrei potuto fare le due parate successive". Alle sue spalle, per ora, Saro e Seculin. "Sono esperti, siamo un bel gruppo e stiamo bene assieme. Purtroppo deve giocarne solo uno, ci stimoliamo a vicenda". In chiusura le emozioni dopo aver esordito con l’Under 21 azzurra. "Sensazioni molto forti, l’inno, l’ingresso in campo. Rappresentare l’Italia è davvero un’emozione indescrivibile, sono quelle cose che sogni e quando accadono ti rendi conto di quanto siano belle".