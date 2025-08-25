Dionigi tra rammarico e soddisfazione: "Bravi a tenerla viva fino alla fine"

"Un pizzico di rammarico c’è perché è un peccato aver preso il gol del 2-1 subito dopo il pareggio acciuffato con fatica, però sono moderatamente soddisfatto considerando che loro sono già in salute e arriveranno in fondo".

Davide Dionigi la prende con filosofia: del resto è una sconfitta contro un colosso di questo campionato. Eppure la Reggiana ha fatto vedere cose buone. "Nelle prime battute potevamo anche andare in vantaggio con quelle tre-quattro ripartenze, poi loro hanno spinto e hanno trovato il vantaggio con più che merito. Nel secondo tempo altra gara, abbiamo aggredito alti. Ripeto: peccato per aver subito il gol immediatamente dopo il pari. Non era facile in un ambiente così caldo, i rosanero giocheranno per vincere il torneo".

Tanta fatica nel gioco aereo. "Abbiamo emergenza sugli esterni e poi ci mancavano i centimetri di Rozzio e Meroni. Bozzolan ha avuto un attacco di vomito, non avevo cambi nei quinti e contro squadre così diventa faticoso". Nonostante tutto, ci sono cose buone da portare avanti. "La squadra è in salute, è venuta fuori alla lunga. Ha subito, ma qui succederà a tutte. Siamo stati bravi a tenerla viva anche grazie al portiere e ho visto un grande atteggiamento nel secondo tempo, dove siamo arrivati tante volte al limite sbagliando la scelta". Il tridente si è mosso molto. "Non volevamo dare punti di riferimento. Nel primo tempo non avevamo le distanze, nel secondo andando più a uomo siamo andati meglio. Le sensazioni sono positive". E a proposito dei singoli. "Bonetti lo scorso anno era in D, Motta è un 2005, Contè è giovane. Novakovich è indietro ma in quel momento poteva servirci, chiaro che alla lunga con queste squadre questa condizione la paghi. Il secondo gol? Una disattenzione, non dovevi calare dopo il pari. Se avessimo retto anche solo 6 o 7 minuti...".

Capitolo mercato: sul taccuino ci sono anche i rosanero Vasic e Corona. "Li abbiamo cercati e ci farebbero comodo, ma il mio amico Pippo li terrà qui".

Microfono anche al difensore Andrea Papetti. "Conoscevamo la loro forza e sapevamo sarebbero partiti alti. Abbiamo preso gol ma poi ho visto uno spirito diverso. Dispiace tanto per il gol subito dopo il pari perché ci ha tagliato un po’ le gambe in un momento in cui, secondo me e senza presunzione, potevamo essere in controllo". Rosanero immarcabili sulle palle alte. "Lo sapevamo, dovremo lavorarci. Volevamo limitare Pohjanpalo, ne riconosco la forza, e purtroppo ha segnato". Si legge rammarico nel tono di voce. "Sì perché dovevamo sfruttare meglio i momenti dopo l’1-1. In ogni caso abbiamo retto al loro valore, non mollando mai e speriamo che la prossima vada meglio. Venerdì giochiamo in casa con l’Empoli e sarà un valore in più". L’assenza di Rozzio si fa sentire. "Oltre che tecnicamente anche a livello umano, è una gran persona. Dove preferisco giocare? Dove vuole il mister".