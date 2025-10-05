Dionigi: "Un primo tempo sontuoso". Magnani: "Ho ancora molto da lavorare"

"Questa vittoria vale tanto. Avevamo raccolto poco in gare come Catanzaro e Spezia: il calcio a volte è crudele, altre, come questa, ti ridà qualcosa". Ha il volto del successo Davide Dionigi, contento dei suoi. "Faccio i complimenti anche al Cesena, un’ottima squadra, bravo mister Mignani. Il nostro primo tempo è stato sontuoso". Nessun vero centravanti titolare. "Volevamo giocarla così, è riuscito tutto. Due attaccanti larghi, Girma che si abbassava su Castagnetti e in possesso non dava riferimento a Zaro. Poi nel secondo tempo ci è andata anche bene, ma se ripenso al palo più schiena del portiere con lo Spezia, con la palla che non entra…". Un derby vinto. "Sono contento per i tifosi: ce lo meritiamo tutti". Ha fatto l’esordio Magnani. "Ho tolto Bonetti, gli va fatta una statua ma era in difficoltà, dietro siamo contati e giocano sempre gli stessi". Marras ha chiesto il cambio. "Speriamo si sia fermato in tempo, c’è la sosta, vedremo". Nel finale il mister era agitato. "Ce l’avevo col mondo, la volevo vincere". Ora la sosta. "Siamo in fiducia, vero, ma dobbiamo anche recuperare giocatori".

Prime parole granata per Giangiacomo Magnani. "Serata bella davvero, per il risultato, per l’atmosfera. Sono contento del contributo". È alla ricerca della migliore condizione. "Ancora devo lavorare tanto, pensavamo di rimandare a dopo la sosta l’esordio, ma sono andato in campo e sono contento. L’ultima gara ufficiale per me è stata esattamente cinque mesi fa proprio a Cesena. Per non rischiare infortuni devo lavorare per gradi". Ecco come il centrale reggiano ha visto i suoi compagni in queste partite. "Vedo una squadra volenterosa con ampi margini. Abbiamo tanti giovani, vanno aiutati. A volte ci scordiamo delle differenze di età che esistono, l’esperienza è importante, serve pazienza. Vedo grande impegno da parte di tutti". Il secondo tempo è stato un po’ più sulla difensiva. "Avevamo approcciato bene con la gestione della palla, poi con la voce ho cercato di tenere alta la linea. Alla fine ci siamo abbassati ma ci sta, ripeto che siamo giovani e l’esperienza va accumulata". Ai microfoni anche Elayis Tavsan, che risponde in inglese. "Vittoria meravigliosa. Quando giochi con giocatore tecnici come Portanova e gli altri è tutto più facile. Ci piace comunicare insieme con la palla". Sui propri margini di crescita. "A volte esco dalla partita? Vero, ne parlo sempre col mister, il mio obiettivo è migliorare proprio in questo, voglio essere sempre nel cuore della gara".