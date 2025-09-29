Domani arriva lo Spezia. Il diktat: tornare aggressivi

Si cade per forza nel ripetitivo, ma il tema del momento in casa Reggiana è la coperta cortissima in difesa. Quaranta tornerà tra un mese, Rozzio forse tra due, Magnani non è stato convocato per la sfida di Bolzano quindi è ancora indietro, anche se inevitabilmente dovrà accelerare.

Libutti, Papetti e Bonetti concedono fisicamente, ma è anche ingeneroso additare troppe responsabilità sui tre dietro: la fase difensiva è un concetto di squadra, e se il Sudtirol ha dato una lezione di calcio alla Reggiana è anche perché (Dionigi dixit) i granata non hanno avuto il solito atteggiamento, quello a cui ci hanno abituati da quando il tecnico reggiano è alle redini della squadra.

Questo centrocampo a due, con gli interpeti di fianco a Reinhart che non stanno convincendo, sembra fragile e con fatica copre le sortite avversarie.

Non è corretto fare paragoni con l’anno scorso a fronte di 19 nuovi calciatori, ma, per intenderci, al momento manca un’alternativa (con caratteristiche diverse, chiaramente) alla corsa perpetua di Sersanti che copriva tanto campo. Questi sono probabilmente i temi su cui Dionigi lavorerà, senza dimenticare i punti di forza che questa squadra ha eccome, vedi un potenziale offensivo con sei interpreti che, chi più chi meno, giocherebbero in molte altre squadre di Serie B. C’è, in ogni caso, poco tempo, perché domani alle 20.30 a Reggio arriva uno Spezia ferito e in difficoltà. Dopo un buon secondo tempo a Bolzano, Marras (tra i migliori da diversi mesi a questa parte, ha dovuto gestire il polpaccio) dovrebbe tornare titolare domani con lo Spezia. Alla base dell’undici i quattro della "doppia t", cioè Motta, Libutti, Papetti e Bonetti. Vedremo se Magnani sarà a disposizione per uno spezzone finale. In mezzo potrebbe prendersi una maglia Charlys al fianco di Reinhart, con Marras e Rover sugli esterni. Davanti occhio a Lambourde: chissà che non possa giocare lui con Portanova dietro a Gondo, o magari al fianco del "gondoliere" con Portanova a sostegno. L’aquila bianconera è ferita, dicevamo: lo Spezia è penultimo della classe con soli 2 punti in cinque giornate (la Reggiana ne ha 5 ed è 13ª, a +1 sui playout e a -2 dai playoff). I liguri non hanno ancora vinto una gara.

Ieri è terminato il quinto turno di B: il Modena ha superato il Pescara per 2-1 in rimonta (il secondo gol proprio di Sersanti; prima il rigore di Gliozzi e prima ancora vantaggio illusorio degli abruzzesi con Olzer). Ora i canarini sono primi da soli con 13 punti, a +2 sulla seconda. Pari per 2-2 tra Empoli e Carrarese: Shpendi e Ceesay per i locali, Zanon e Finotto per la Carrarese. Ora, in casa granata, tutte le energie sono sulla sfida di domani, ma all’orizzonte c’è anche il derby di Cesena di sabato. Poi la sosta: è necessario stringere i denti e arrivarci al meglio.