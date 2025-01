Domani il bari. In curva nord ben 1.444 pugliesi

Il Bari è pronto a farsi spingere dal calore dei tifosi. Ieri alle 19 è infatti terminata la prevendita riservata al settore nord e sono ben 1444 i supporters pugliesi al seguito del collettivo di mister Longo. I ‘galletti’ per l’occasione recupereranno anche l’attaccante Kevin Lasagna e vogliono dare continuità dopo il successo sullo Spezia con cui hanno chiuso il 2024 (secco 2-0 grazie alla rete di Falletti e all’autogol di Wisniewski). È invece ferma a quota 783 la prevendita relativa ai tifosi della Reggiana che però potranno acquistare i biglietti in prevendita sul circuito Vivaticket (e nei negozi autorizzati) o al ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16/B. In alternativa i botteghini dello stadio saranno aperti dalle 13,30 alle 16, con inizio partita fissato per le 15.