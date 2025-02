È allarme influenza. Fermi cinque granata

È stata una settimana complicata dai classici malanni di stagione quella vissuta dalla Reggiana che si è dovuta destreggiare tra febbre ed influenza, coinvolgendo anche alcuni ragazzi della Primavera per tenere alto il livello degli allenamenti. Ieri sono rimasti fermi Stulac, Portanova (foto), Kumi, Libutti e Reinhart, mentre Vido si è allenato a parte. La speranza è che i cinque influenzati riescano a recuperare per il derby di domani. Viali conta di recuperarli almeno per la panchina e spera che il contagio non si diffonda ad altri elementi della squadra.

Nel frattempo salgono a quota 2457 i biglietti venduti, di cui 1736 per il settore ospiti, che avranno tempo solo fino alle 19 di oggi per finalizzare l’acquisto (i tagliandi potranno essere presi esclusivamente dai residenti nella provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).

Curiosità del mercato di gennaio: 13 formazioni su 20 hanno ingaggiato almeno un attaccante per rinforzare il reparto offensivo, tra queste il Cesena che si è assicurata sia La Gumina sia Russo per rimpiazzare le partenze di Kargbo e dell’olandese van Hooijdonk. Pure la Reggiana (in classifica 28 punti contro i 30 dei romagnoli) era alla ricerca di una punta ma non è riuscita a concludere. I granata con 24 reti segnate sono al quintultimo posto in B per realizzazioni, il Cesena invece è a quota 32. I tifosi reggiani si aspettavano un rinforzo davanti per aumentare l’incisività della squadra ma non è successo e qualche preoccupazione non manca. Ma guardiamo come si sono mosse le squadre che hanno comprato attaccanti: Bari: Bonfanti (dal Pisa), Carrarese: Torregrossa (Salernitana), Cesena: Russo (Sassuolo) e La Gumina (Sampdoria), Cittadella: Okwonkwo (Bologna) e Diaw (Monza), Cosenza: Artistico (Lazio), Juve Stabia: Sgarbi (Napoli) e Dubickas (Pisa), Palermo: Pohjanpalo (Venezia), Pisa: Meister (Rennes), Salernitana: Cerri (Como) e Raimondo (Bologna, Sampdoria: Abiuso (Modena), Sassuolo: Skjellerup (Goteborg), Spezia: Lapadula (Cagliari), Sudtirol: Gori (Avellino).