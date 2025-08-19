È fatta per Novakovich. Domani arriverà in città

Domani è il giorno di Andrija Novakovich: l’attaccante statunitense classe 1996 in forza al Venezia arriverà a Reggio e andrà a rinforzare il reparto offensivo dei granata, verosimilmente andando a contendere una maglia a Gondo. Il possente bomber da 202 presenze in Serie B condite da 29 reti e 24 assist (e tante sportellate e spizzate per i compagni) è pronto domani a mettere piede a Reggio, nonostante l’inserimento dell’Union Brescia delle ultime ore. In alternativa si era parlato anche del classe 1992 Kevin Lasagna, tesserato dell’Hellas Verona con cui la Reggiana ha concretizzato il prestito di Tavsan, ma il veloce attaccante italiano tutto mancino ha un costo troppo elevato ed è da escludere un suo possibile approdo a Reggio, se non fosse solo perché in arrivo come detto ci sia proprio Novakovich (che tra l’altro era vicino a Reggio anche nell’estate del 2023, quando poi scelse il Lecco proprio del diesse Domenico Fracchiolla).

Non solo reparto offensivo, ma nel taccuino del direttore sportivo ex Giugliano c’è anche Alexander Jallow, duttile terzino destro dotato di ottima spinta. Il classe 1998 è reduce da tre annate in B al Brescia, e ora si ritrova svincolato.