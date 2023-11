È già derby. Lunedì alle 10 parte la prevendita per la gara del Braglia

Inizierà lunedì alle 10 la vendita dei biglietti

per il ‘derby del Secchia’,

in programma sabato a partire dalle 14 allo stadio ‘Braglia’ e valido per la 15ª giornata di andata.

Il circuito di riferimento è come di consueto ‘Vivaticket’ (online oppure nei punti vendita autorizzati), ma è bene ricordare che tutti i tifosi della Reggiana che risultano residenti a Reggio e provincia dovranno tassativamente essere in possesso della ’Fidelity Card’ per procedere. Va poi sottolineato che i supporters granata potranno acquistare i tagliandi solo fino alle 19 di venerdì e che i botteghini per il settore ospiti resteranno chiusi il giorno della gara.

Il prezzo dei biglietti è di 20 euro ciascuno, a cui vanno aggiunte le commissioni di servizio.

Si specifica poi che per questa partita non sono previste riduzioni.

L’ingresso per i tifosi reggiani avverrà attraverso viale Montruccoli (nella sezione 20 e 21).