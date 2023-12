È turno di match salvezza . Si sfidano 10 delle ultime 11

Reggiana spettatrice interessata, in attesa di scendere in campo domani contro il Brescia (nelle ultime tre partite due pari e una vittoria per i lombardi; prima di questo piccolo filotto avevano subito 5 sconfitte di fila), in un sabato dove sono almeno quattro le gare che riguardano la lotta salvezza.

Tra oggi e il pomeriggio domenicale, peraltro, sono di fronte 10 delle ultime 11 della classe, eccezion fatta per il Pisa.

Il programma. Nei match che alle 14 aprono la 16ª giornata del campionato cadetto, infatti, spicca la sfida a tinte bianconere tra Ascoli e Spezia: i padroni di casa, che nelle ultime cinque hanno ottenuto un solo punto (proprio al Città del Tricolore due settimane fa), occupano la quartultima piazza a -3 punti dai granata, mentre i liguri sono penultimi e la cura D’Angelo non sembra al momento aver dato effetti.

Chi si augura di cambiare rotta è il Sudtirol, lontana parente della matricola sbarazzina dello scorso anno: gli altoatesini, dopo l’esonero di Pierpaolo Bisoli, si sono affidati ad interim allo svizzero Valente, che debutta nella trasferta sul campo del balbettante Bari, in attesa del sostituto (oltre a Bucchi si fa il nome di Javorcic, che portò gli altoatesini alla vittoria in Serie C 2 stagioni or sono).

Non banale nemmeno il match del "Liberati", dove la Ternana riceve il fanalino FeralpiSalò: in una sfida del genere, i punti in palio valgono doppi.

A chiudere il quadro delle gare che interessano da vicino l’undici di Alessandro Nesta c’è Sampdoria-Lecco, con i sorprendenti lombardi che vogliono sgambettare una nobile blasonata non ancora del tutto guarita.

Le altre. Sempre alle 14 un Cittadella che non vuol smettere di sorprendere ospita il Cosenza; prove di allungo, invece, per il Venezia, anche se la trasferta di Cremona è un ostacolo tutt’altro che banale per i lagunari.

Alle 16,15, invece, il Catanzaro vuole salire temporaneamente sul podio, cercando il terzo hurrà di fila nel match interno col Pisa.

Domani alle 16,15, oltre al match della Reggiana al Città del Tricolore con il Brescia (nella foto l’allenatore Maran, venduti fino a ieri sera 1263 biglietti, di cui 851 nel settore ospiti), il Parma riceve il Palermo, mentre il Como attende il Modena.

Classifica: Parma e Venezia 33, Como 28, Catanzaro 27, Cremonese e Modena 26, Cittadella 25, Palermo 24, Cosenza 19, Bari, Brescia e Pisa 18, Sudtirol 17, Sampdoria (-2), Reggiana e Lecco 16, Ascoli 13, Ternana 11, Spezia 10, FeralpiSalò 7.

d.r.