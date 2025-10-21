È un attacco che fa sognare. Solo il Palermo segna di più

Attacco al potere. O, se preferite, potere dell’attacco. Giochi di parole che ad inizio stagione probabilmente nessuno avrebbe pensato di scomodare per la Reggiana e che adesso, invece, hanno diritto di cittadinanza. I granata infatti stanno lassù, al secondo posto nella classifica delle squadre con più reti realizzate in questo inizio di Serie B. Per i ragazzi di Dionigi sono ben 13 in appena 8 partite e meglio di loro ha fatto solo il Palermo di Pippo Inzaghi, a quota 14. Portanova e compagni dividono la seconda piazza con Cesena, Frosinone, Carrarese e Pescara. Una media di 1,62 segnature ad incontro, con il ‘tris’ che è stato calato già due volte (con Empoli e Bari), mentre nel campionato scorso avvenne in una sola occasione, nel derby col Modena vinto in rimonta per 3 a 2.

Sotto la gestione di Nesta la Reggiana arrivò a quota 13 gol solo alla 12ª giornata (dopo l’1 a 1 interno con il Lecco), mentre la truppa di Viali ne impiegò addirittura 13, arrivandoci dopo il 2-2 del 10 novembre col Catanzaro, al ‘Città del Tricolore’. Cifra che è quindi stata raggiunta con 4 o 5 giornate di anticipo sulla ‘rituale’ tabella di marcia e che conferma un cambio di rotta lusinghiero. Nella ‘cooperativa’ del gol spiccano i tre a testa per Portanova e Tavsan, seguiti a ruota dall’instant bomber Lambourde (2 centri in appena 87’ di gioco, spalmati su 4 presenze) e poi le singole di Marras, Girma, Gondo, Bozzolan e Reinhart.

Va segnalata anche la capacità di mettersi nelle condizioni migliori di girare l’inerzia della partita a proprio favore, perché la Reggiana – grazie (anche) al proprio stile di gioco – ha già procurato cinque cartellini rossi agli avversari: due con l’Empoli (Guarino e Obaretin), uno con lo Spezia (Hristov), uno con il Cesena (Bastoni) e l’ultimo con il Bari (Nikolaou). Tralasciando quello del centrocampista del Cesena, arrivato per frasi irriguardose alla terna, tutti gli altri sono scaturiti da episodi di gioco in cui il pressing degli attaccanti o la capacità di palleggio hanno indotto l’avversario all’errore.

Risultati ottenuti senza sbilanciare la squadra. Anzi, al contrario, pensando prima a restare compatti e poi a colpire con tempi e modi opportuni, spesso codificati. Nelle ultime due uscite è stato decisivo l’assetto scelto da Dionigi, partito senza un centravanti di riferimento, con Girma, Tavsan e Portanova a scambiarsi i ruoli senza dare riferimenti.