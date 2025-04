Edoardo Motta brilla all'esordio in Serie B: vittoria meritata e prestazione positiva

"Sono tre punti importanti: la prestazione è stata positiva anche se prendere gol non fa mai piacere. La vittoria è meritata". Parla come un veterano Edoardo Motta: ha sostituito lo squalificato Bardi, ed è stato l’esordio assoluto in Serie B. Il 20enne ha mostrato sicurezza. "In questi mesi ho lavorato molto: sono state settimane di costruzione fisica e tattica, e ho la fortuna di poter stare al fianco di un maestro come Bardi. Da lui posso solo imparare. Io sono il più piccolino del gruppo e ho meno esperienza di tutti". Motta aveva giocato in questa stagione solo a Marassi col Genoa, in Coppa Italia. "Il nostro e quello di Genova sono stadi simili, con le tribune vicino al campo e i tifosi li senti bene. Mi hanno incitato molto". L’esordio era previsto per Brescia, poi col rinvio ecco il battesimo in casa. "Avrei preferito esordire al Città del Tricolore ed è andata così. Giocare con i tuoi tifosi è bellissimo". Ha ricevuto tanti consigli. "Sì, e sono tutti utili, ma non ero troppo preoccupato. Il preparatore dei portieri Bizzarri mi ha fatto i complimenti". Parola anche a Cedric Gondo, autore del gol dell’1-0. "Segnare sotto la curva è sempre stupendo". Le critiche non lo hanno risparmiato. "Fanno parte del gioco, io sono concentrato per fare sempre il massimo". La salvezza rimane l’obiettivo. "Ci crediamo e la vittoria ci dà forza". Il gol: un mix di forza e determinazione. "L’importante è che sia entrata".

g.m.