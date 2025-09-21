"Era fatta, poi si sono inventati l’eurogol"

"Sul 2-1 pensavo di vincerla: poi si sono inventati l’eurogol…". Davide Dionigi è soddisfatto, però la vittoria era lì vicina. "Siamo andati sotto per autorete, prima avevamo creato con Tavsan. Siamo stati bravi a recuperare. Bello che dopo il loro 2-2, che poteva tagliarci le gambe, abbiamo costruito altre due palle gol per il 3-2".

Una partita che non ha annoiato. "Giocata a viso aperto, complimenti a noi ma anche al Catanzaro. Nel finale si è anche sentito il caldo. Peccato non aver concretizzato le tante occasioni avute…". Difensivamente si è lavorato bene su Iemmello. "Loro sono forti nel trovare trame interne. Volevamo chiudere quegli spazi e mandarli sugli esterni". Poi il mister commenta alcuni singoli, partendo dagli zero minuti per Girma. "E’ stato fermo tutto il ritiro, a Castellammare l’ho messo, stavolta mi serviva uno come Lambourde che si staccasse dalla prima punta. Contento per il suo gol. In generale la gente ci ha applaudito, ha apprezzato l’ottimo calcio". Portanova spesso andava sulla destra. "Con lui, Rover e Tavsan pensavamo di creare pericoli, e così è stato". Dionigi ci ha tenuto ad applaudire un ragazzo in particolare. "Complimenti a Bonetti: lo scorso anno era in D e ha retto bene contro gente forte". Ma c’è una nota dolente: l’infortunio di Rozzio. "Subito pensavo fosse la caviglia, invece si tratta del polpaccio sinistro. Peccato per il ragazzo, vedremo con gli approfondimenti". Problemi anche per Marras. "Un affaticamento. Il gol lo ripaga, sta crescendo così come Rover. Sugli esterni bene anche Bozzolan". Si è visto nel finale il centrocampo a tre. "Una variante che tornerà utile". Un commento anche su Alphadjo Cisse, talento del 2006 del Verona in prestito al Catanzaro, autore di una doppietta. "Forte, davvero. Lo abbiamo limitato come potevamo dando densità in mezzo".

Proprio Cisse, in sala stampa, ha commentato così la sua amicizia con Lambourde ai tempi del Verona dopo essersi preso i complimenti da tutti. "Con Tavsan siamo stati poco insieme, ma Lambourde lo considero un fratello. Ci siamo anche scambiati la maglia, sono contento di averci giocato contro".

Microfono a Manuel Marras. "Ho preso una botta al polpaccio e poi mi si è indurito. Il gol? Vi racconto un aneddoto. Ero ammonito e ho detto a Libutti di andare al limite dell’area per fermare eventuali ripartenze. Lui ha insistito perché andassi io, quindi diamogli un assist morale (sorride, ndr)". Poi l’esterno analizza. "Abbiamo dato continuità, in B è essenziale. Abbiamo reagito colpo su colpo. Potevamo segnare di più, ma ci lavoreremo. Siamo l’unica ad aver segnato al Palermo. L’esultanza col magazziniere? In settimana mi ha aiutato nel trasloco". Il mister dei calabresi, Alberto Aquilani, sulla Reggiana ha detto. "Ha un approccio diverso dal nostro. Darà filo da torcere a tutte, stima per loro".