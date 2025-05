FeralpiSalò e Reggiana pareggiano 0-0 nei playout di Primavera 2

FERALPISALÒ 0 REGGIANA 0

FERALPISALÒ: Damioli, Romani, Chiari (38’ st Tonoli), Vitali, Sina, Rubagotti, Zulberti, Simoncelli (38’ st Polli), Vanzulli (38’ st Nikolly), Leporini (23’ st Biritwum), Goffi (11’ st Ravelli). A disp. Bugna, Cherif, Romagnoli, Mariani, Kashari, Mombrini, Capuzzo. All. Ferrari.

REGGIANA: Motta, Zingone, Maggiore, Meringolo, Paterlini, Gueye (20’ st Alfani), Pigati (14’ st Biolchi), Penta (42’ st Legati), Cavaliere, Tessitori, Camara. A disp. De Falco, Agnesini, Solipo, Kljajic, Natale, Sula, Fitto, Fontanini, Yamoah. All. Turrini.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.

Note: ammoniti Chiari (F), Tessitori, Biolchi e Cavaliere (R).

Pari esterno della Reggiana nell’andata dei playout di Primavera 2. I granata strappano lo 0-0 a Brescia contro la FeralpiSalò ed ora avranno la possibilità di salvarsi tra 7 giorni nel return match in programma a Montecchio con un altro "ics": in caso permanga l’equilibrio al termine dei prossimi 90’, infatti, i ragazzi di mister Turrini taglieranno il traguardo della permanenza in categoria in virtù del miglior piazzamento in regular season.

La gara – Al Centro Sportivo Rigamonti gli ospiti si presentano con una formazione più accorta rispetto a quella che la settimana precedente aveva impattato 2-2 col Brescia: Kljajic si accomoda in panchina, per cui l’unica punta di ruolo è Cavaliere, assistito da Camara. Le due squadre si spartiscono il predominio territoriale, anche se le occasioni non fioccano a raffica, visto anche l’importanza della posta in palio: è proprio Cavaliere, uno degli artefici del cambio di rotta della squadra nella seconda parte di stagione, a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa su cui Damioli risponde presente; dall’altra parte, invece, la Feralpi ha l’occasione buona a 12’ dalla fine, con Motta che si erge protagonista, abbassa la saracinesca e con un miracolo dice di no.

L’equilibrio non si spezza e servirà il secondo atto per certificare la salvezza, con la Reggiana che non dovrà farsi condizionare dai favori del pronostico.