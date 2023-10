FeralpiSalò Reggiana 0-3: tris granata con vista zona playoff

Reggio Emilia, 28 ottobre 2023 – Secondo successo consecutivo per la Reggiana, dopo quello col Venezia: un netto 3-0 in trasferta contro la FeralpiSalò che proietta i granata più vicini alla zona playoff (che dista solo due punti) che a quella dei playout.

Un pomeriggio di grandi prime volte: prima gioia in campionato, infatti, per Antiste, Cigarini e Pieragnolo. Una Reggiana in perfetto formato trasferta: ripartenze letali e cinismo.

Il prossimo impegno sarà mercoledì in Coppa Italia, alle ore 15 a “Marassi” col Genoa. Poi, domenica 5 novembre, di nuovo il campionato: a Reggio arriverà il Lecco alle 16.15.

Il tabellino

FERALPISALÒ-REGGIANA 0-3

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli (37’st Bergonzi), Bacchetti; Felici, Kourfalidis (13’st Zennaro), Fiordilino (25’st Carraro), Balestrero, Parigini (25’st Martella); Compagnon (13’st Butic), La Mantia. A disp.: Minelli, Volpe, Sau, Hergheligiu, Verzeletti, Gjyla, Pietrelli. All.: Zaffaroni REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Szyminski (1’st Libutti), Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo (29’st Fiamozzi); Portanova, Cigarini (25’st Nardi), Bianco; Antiste (25’st Crnigoj), Girma (43’st Melegoni); Gondo. A disp.: Sposito, Satalino, Varela, Lanini, Shaibu, Da Riva, Kabashi. All.: Nesta Arbitro: Rapuano di Rimini (Rossi e Barone; IV ufficiale Gandino; Var Mazzoleni on-side, Avar Paganessi on-side) Reti: Antiste all’8’pt, Cigarini su rig. al 43’pt, Pieragnolo al 10’st. Note: spettatori 1950 (di cui 998 da Reggio), per un incasso di 16.647,12 euro. Ammoniti Ceppitelli, Gondo e Felici. Angoli: 6-3. Recuperi: 1’ e 3’. Gara giocata al “Garilli di Piacenza”.