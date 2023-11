Ferrieri Caputi è l’arbitro di Reggiana-Ascoli

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi a dirigere Reggiana-Ascoli sabato alle 14 al ‘Città del Tricolore’. Non ci sono precedenti dell’arbitro classe ’90 di Livorno con i granata, ma per lei si tratterà comunque di un ritorno in uno stadio assolutamente speciale. Il 2 ottobre del 2022, proprio al ‘Mapei Stadium’, diventò infatti la prima donna a dirigere un incontro di Serie A. Quella partita tra Sassuolo e Salernitana, terminata 5 a 0 per i neroverdi grazie ai gol di Laurientè, Pinamonti, Thorstvedt, Harroui e del neogranata Antiste, rappresentò una svolta epocale per il calcio italiano e anche per la carriera della stessa Ferrieri Caputi che diresse senza sbavature e con personalità. Da lì in poi sono arrivate altre cinque chiamate in A e anche due presenze in campo internazionale (Germania-Perù amichevole e San Marino-Albania Under 21). Per quel che riguarda la Reggiana si tratta della prima volta con un arbitro donna in Serie B, ma non in assoluto visto che anche nella scorsa stagione (in Serie C) Maria Marotta diresse la sfida interna col Fiorenzuola (2 a 0, reti di Pellegrini e Lanini). Non sarà la prima volta invece per l’Ascoli che conta un precedente con Ferrieri Caputi risalente al 4 febbraio scorso a Cittadella, quando i marchigiani furono sconfitti per 3 a 0 (doppietta di Antonucci e Crociata). Sabato gli assistenti saranno Niedda e Severino. Il quarto uomo Rinaldi, mentre al Var Di Martino e Paganesi.

Prevendita: 753 biglietti venduti, di cui 457 nel settore ospiti.

Francesco Pioppi