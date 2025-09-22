’Fifa 26’: Magnani il top, Motta sottovalutato

È tempo di una delle tradizioni settembrine più care a tanti appassionati di calcio: l’uscita del videogioco "Fifa 26" (oggi noto come "Ea Sports Fc 26"). Sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì (chi ha prenotato la "Ultimate Edition" ha potuto godere dell’accesso anticipato a partire dallo scorso venerdì) e ha confermato la Serie B: per il terzo anno consecutivo si potrà sognare di vincere la Champions League con la Reggiana.

Partiamo dai valori globali. La ‘Regia’, con un valore complessivo di 67, è al pari di altre dieci squadre invischiata nella lotta per salvarsi. Stessa valutazione per Sudtirol, Carrarese, Juve Stabia, Mantova, Cesena, Padova, Pescara, Avellino, Frosinone ed Entella. Una bagarre clamorosa per evitare la C (che, però, nel gioco non c’è...). Le migliori? Monza e Palermo con 72, e completa il podio il Venezia con 70 (uguale alla Sampdoria). Poi Bari, Modena e Spezia con 69, e Catanzaro ed Empoli con 68.

Andiamo alla ‘Regia’: intanto c’è un giallo sulla seconda maglia, col gioco che ne presenta una bianca, ma nella realtà ancora non è stata svelata (quella grigia è la terza). Discorsi cromatici a parte, ecco la rosa. Il più forte è Magnani con una valutazione di 74 (su 99). Completano il podio Portanova e Sampirisi, entrambi a 69. Andiamo reparto per reparto. Subito una sorpresa: Motta, con una valutazione di 59, è decisamente sottovalutato. Meglio di lui sia Saro, con 60, che Seculin, con 66. In difesa il leader è appunto Magnani (74) con Sampirisi (69) a seguire. Poi ecco Papetti con 67, Quaranta con 66, Tripaldelli con 65 come Libutti e come il sottovalutato capitan Rozzio. Chiude Bonetti con 59. Tra i centrocampisti centrali spicca Stulac con 68, che fa valere il curriculum. Seguono Bertagnoli con 66, poi a 65 ecco Reinhart, a 63 Charlys, con 61 Mendicino, e chiude con 57 Vallarelli. Tra esterni e trequartisti domina Portanova (69), che precede il triumvirato Rover-Marras-Tavsan, tutti a quota 68. Poi ecco Girma a 65, Basili a 62 e Urso a 60. Chiudono Bozzolan e Contè con 56, i più "deboli" di tutta la rosa. I centravanti: Gondo è il migliore con 68, e completano Novakovich con 66 e Lambourde a 64. Il francese, in una modalità carriera, è il granata che può crescere più di tutti: fino ad un valore di 80. Altre curiosità: in una gara di velocità il podio sarebbe composto dalla medaglia d’oro Marras (ha 82 proprio in velocità), a seguire Tavsan con 80 e Lambourde con 78. Il tiro migliore? Ecco Gondo e Portanova a braccetto, con 69. Anche il trono dei dribbling è ex aequo: Portanova e Tavsan (foto) con 71. Quello con i migliori parametri fisici (forza, potenza) è Papetti con un valore complessivo di 79. Il re del gioco aereo è Magnani con 71. Chi è il rigorista migliore nel videogioco? Non ci sono dubbi con Rover, che si presenta dal dischetto con un 70.