Finisce pari un match pieno di emozioni
I granata incassano il punto con qualche rimpianto e la preoccupazione per lo stop di Rozzio. Nel Catanzaro brilla Cissè
REGGIANA 2 CATANZARO 2
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio (13’ pt Libutti), Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras (18’ st Bozzolan); Tavsan (18’ st Lambourde), Portanova (35’ st Charlys); Gondo (35’ st Novakovich). A disp.: Saro, Seculin, Tripaldelli, Mendicino, Vallarelli, Basili, Girma. Allenatore: Dionigi
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella (34’ st Verrengia), Antonini, Di Chiara; Favasuli (1’ st Cassandro), Pontisso, Rispoli, D’Alessandro (1’ st Nuamah); Oudin (17’ st Liberali), Cissè; Iemmello. A disp.: Marietta, Brighenti, Buglio, Petriccione, Seha, Buso, Pandolfi, Pittarello. Allenatore: Aquilani
Arbitro: Turrini di Firenze (Trinchieri di Milano e Emmanuele di Pisa - 4° Ufficiale Fabbri di Ravenna – Var Giua di Olbia e Piccinini di Forlì)
Reti: pt: 30’ Cissè (C), 35’ Marras (R); st: 29’ Lambourde (R), 33’ Cissè (C)
Note: osservato un minuto di silenzio in memoria dello sciatore azzurro Matteo Franzoso. Spettatori 9.579 per un incasso di € 119.841. Ammoniti: Marras (R), Favasuli e Bettella (C); Angoli: 3-3 per la Reggiana; Recuperi: pt 4’, st 6’.
Rimpianti per la mancata vittoria? Qualcuno. Perchè a caricarsi sulle spalle il Catanzaro (solo pareggi fin qui) ci ha pensato un 18enne: Alphadjo Cissè (pronostico facile facile, in Serie B sarà solo di passaggio), italiano di origine guineana che il Verona ha prestato ai calabresi, una spanna sopra tutti, che poco dopo il 2-1 dell’esordiente granata Lambourde (rete convalidata dal Var), con una punizione da urlo nel sette (imprendibile per Motta) ha firmato il 2-2 finale.
In un clima da amichevole di mezza estate (colonnina del mercurio oltre i 30°) chi ha rinunciato all’ultimo weekend al mare ha comunque potuto consolarsi con una partita certamente non avara di emozioni e colpi di scena (ma non sono mancati errori ed inevitabili pause). Per la Reggiana (Bonetti per l’infortunato Quaranta e Bertagnoli per Mendicino, le due novità) tra l’altro non era sembrata da subito una giornata fortunata: Rozzio (problema al polpaccio sinistro) era andato ko ad inizio gara e su corner, il tiro di Cissè (troppo solo) aveva trovato una deviazione fortuita ma decisiva di Gondo, per il vantaggio ospite. Bravo Marras, il migliore tra gli uomini di Dionigi, a trovare con un sinistro da fuori il pareggio e prima gioia in maglia granata (con Portanova sulla traiettoria tenuto in gioco dall’attardato Iemmello). Nella ripresa i neo-entrati Bozzolan e Lambourde (altro prestito scaligero…) hanno confezionato il 2-1 e illuso i quasi 10.000 del "Città del Tricolore". Sostanzialmente giusto il segno X finale che Novakovich da un lato (un mancato tiro di mancino da buona posizione ed un colpo di testa di poco alto per la punta americana) e Cassandro dall’altro non sono riusciti a scardinare. Passi avanti in casa granata sia nell’inserimento dei nuovi, che nel constatare la profondità di rosa (nessun minuto per Girma). Tra sette giorni in casa del Sudtirol per cercare conferme.
