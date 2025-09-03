Fracchiolla rivela i retroscena del mercato: "Sernicola ha scelto di restare a Cremona"

Direttore Fracchiolla, è soddisfatto di come ha costruito la nuova Reggiana? Oppure ci sono dei rimpianti? "Si può sempre fare meglio, ma siamo abbastanza soddisfatti. Abbiamo preso giocatori a cifre giuste e corrette che, comunque vadano le cose, saranno un patrimonio e non un danno per la società. Abbiamo cercato di dare basi solide, senza grattacapi all’orizzonte o ingaggi pesanti da gestire".

Avete avuto particolari difficoltà? "Quelle che avevamo messo in conto, niente di eccezionale. Ringrazio la società che ha supportato me e tutto lo staff. Ringrazio il responsabile tecnico Scognamiglio, il segretario Simonelli con cui mi sono confrontato ogni giorno per il budget, il team manager Malpeli che è rimasto spesso da solo al campo a gestire tante situazioni e anche Montanari l’addetto alla comunicazione".

Possiamo dire che i migliori ‘acquisti’ sono state le conferme di Girma, Gondo e Portanova? "Sicuramente sono il nostro valore aggiunto, ma non credo possa essere una sorpresa la loro permanenza: il presidente Salerno si era esposto parecchio sulla questione a inizio mercato ed è stato di parola".

È stato difficile trattenere Girma? "Mi sono divertito a leggere delle varie proposte, ma vi posso garantire che è tutto fantacalcio. Non ci è arrivata nessuna offerta per lui".

Sersanti può essere un rimpianto? "Il giocatore non si discute, ma l’operazione non era conveniente per il club perché con un riscatto del 50% a quella cifra (1,3 milioni di euro, ndr) a mio avviso poi diventa impossibile ammortizzare i costi in futuro".

Dal Sassuolo non è arrivato nessuno. Eppure per Missori sembrava tutto fatto. "Nel caso di Missori la responsabilità è nostra. Noi lo avevamo cercato già ad inizio mercato, ma poi quando si è materializzata l’opportunità di prendere Magnani abbiamo dovuto cambiare strategia".

Parliamo degli ultimi arrivi: Charlys è un rinforzo di livello. "A Cosenza ha fatto un ottimo campionato ed è sempre stato la nostra prima scelta per dare corsa e fisicità in mezzo. Ringrazio Sean (Sogliano, ndr) perché è stato di parola: ce l’aveva promesso e nonostante fosse indeciso se tenerlo o meno, alla fine l’ha fatto venire".

E Lambourde che giocatore è? "È una seconda punta mancina che ha forza e che può fare anche la prima, portando caratteristiche diverse rispetto a quelle di Novakovich e Gondo. Ci completa il reparto offensivo dove avevamo solo un altro giocatore di piede sinistro (Tavsan, ndr)".

All’ultimo momento è ‘saltato’ l’arrivo di Sernicola: ‘colpa’ del rifiuto di Stulac di accasarsi alla Ternana? "No anche perché la società mi aveva messo a disposizione un extrabudget per ingaggiare Sernicola. Purtroppo per noi ha scelto di restare alla Cremonese, ma se fosse partito Stulac avremmo preso probabilmente un altro centrocampista. Sono due cose slegate…".

Pensa di aver costruito una rosa più forte rispetto a quella che ha chiuso il campionato? "Questo lo dirà il campo, sicuramente è una rosa più completa e fresca per quello che è il calcio di Dionigi. Ci voleva gente di gamba, integra e che riesce a sopportare i suoi allenamenti di grande intensità. La reputo certamente più funzionale".

Facciamo le carte al campionato: quali sono le squadre che punteranno alla promozione diretta e invece quelle che dovranno sudarsi la salvezza assieme alla Reggiana? "Il Venezia credo abbia una grande squadra così come il Palermo e anche il Monza che ha praticamente mantenuto intatto il gruppo dell’anno scorso. Poi dico l’Empoli che ha fatto una campagna acquisti molto importante e il Modena che ha una rosa completa in tutti i reparti. Dopo queste cinque direi che più o meno le altre se la giocano tutte. Adesso è davvero difficile dire chi lotterà per salvarsi. La B è un campionato totalmente imprevedibile".

Chiudiamo con un flash sulle prime uscite in campionato. "Dobbiamo continuare con questo spirito, lo stesso che ho visto con l’Empoli, ma che avevo visto anche a Palermo. Ragazzi che non mollano mai e che sono sempre pronti a reagire. Adesso pensiamo già alla prossima sfida che ci attende a Castellammare di Stabia".