Gara pazza e divertente, ma il finale è amaro

AVELLINO

4

REGGIANA

3

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani (19’st Cagnano); Palmiero (11’st Kumi), Palumbo (37’st Sounas), Besaggio; Insigne; Crespi (1’st Russo), Biasci (19’st Tutino). A disp.: Iannarilli, Rigione, Gyabuaa, Armellino, Cancellotti, Lescano, Fontanarosa. All.: Biancolino

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Libutti; Marras, Charlys, Bertagnoli (32’st Stulac), Bozzolan (36’st Rover); Tavsan (24’st Lambourde), Portanova; Novakovich (32’st Gondo). A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Bonetti, Mendicino. All.: Dionigi

Arbitro: Massimi di Termoli (Giuggioli di Grosseto e Santarosa di Pordenone; IV ufficiale Marchetti di Ostia Lido; Var Nasca di Bari e Avar Rutella di Enna)

Reti: Simic aut. al 21’pt, Insigne su rig. al 32’pt, Biasci al 5’st, Novakovich al 10’st e al 17’st, Simic al 19’st, Palumbo al 25’st.

Note: spettatori 9428 (di cui 3 reggiani). Ammoniti Papetti, Biasci, Palmiero, Milani, Portanova, Missori, Gondo. Angoli: 4-4. Recuperi: 2’pt e 4’st.

Una giostra, anzi, un intero luna park di gol: la Reggiana torna sconfitta dal "lunch match" pazzo di Avellino, ma piena di rimpianti. Rientrare a Reggio con un pugno di mosche è ingiusto per quanto visto a livello di prestazione, ma anche i calci piazzati fanno parte del "gioco" e la Reggiana non è stata all’altezza. È stata la sagra della rimonta: vantaggio granata con autorete di Simic propiziata da Bozzolan, poi la ribaltano i campani col rigore di Insigne (ci torneremo) e col lampo di Biasci. Novakovich l’aveva a sua volta ribaltata con una doppietta in 7 minuti: un gol da rapace d’area e uno da vedere e rivedere con l’attaccante che con grande classe e colpi di suola salta i centrali Simic ed Enrici e insacca. La ‘Regia’ è avanti 3-2 a meno di mezz’ora dal termine, ma ecco i calci piazzati mortiferi. Solo 8 minuti dopo il 2° gol dello statunitense, l’Avellino si trova incredibilmente sul 4-3. I due gol del definitivo contro-controsorpasso sono una fotocopia: piazzato dentro e gol di testa, prima di Simic e poi di Palumbo. In entrambe le situazioni, la seconda soprattutto, sovrastato Bozzolan.

Nell’economia del match, importante l’episodio del rigore (21’), perché la ‘Regia’ era avanti 1-0 e teneva bene. Crespi di testa la schiaccia forte e Motta compie un miracolo a mano aperta sulla riga. Segue un fischio e lo stesso Crespi esulta sotto la curva pensando che la palla avesse varcato la linea. Ma non è così: il fischio era per un fallo di mano. Il gioco non riprende: revisione al Var ed ecco punito un tocco di Charlys. Le proteste granata sono per un possibile fallo sul brasiliano. In ogni caso alla fine della girandola di reti, sotto un sole cocente (e amplificato dal sintetico) la Reggiana perde mangiandosi le mani.

Presenti nel settore ospiti solo tre reggiani (c’era il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Reggio in conseguenza degli scontri pre derby. Nel finale di gara i 3 tifosi (Massimo e Andrea, padre e figlio da Pavullo e Pietro da Martinsicuro di Teramo) sono stati omaggiati con le maglie da Libutti, Marras e Novakovich.