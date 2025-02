Giocare un tempo è poco: passa il Cesena

REGGIANA 0 CESENA 1

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi (dal 35’ s.t. Cigarini), Sosa (dal 29’ s.t. Urso); Sersanti, Kabashi (dal 23’ s.t. Vido), Ignacchiti; Vergara, Girma (dal 23’ s.t. Maggio); Gondo. A disp.: Sposito, Esosa, Nahounou, Fiamozzi. All.: Viali.

CESENA (5-3-2): Klinsmann; Adamo, Ciofi (dal 20’ s.t. Pieraccini), Prestia, Mangraviti, Donnarumma; Francesconi, Saric (dal 36’ s.t. Russo), Bastoni (dal 29’ s.t. Mendicino); Antonucci (dal 36’ s.t Ceesay), Shpendi (dal 20’ s.t. La Gumina). A disp.: Pisseri, Fontana, Celia, Berti, Tavsan, Piacentini, Manetti. All.: Mignani.

Arbitro: Arena (Trinchieri - Trasciatti). IV uomo: Gianquinto. Var: (Doveri - Volpi).

Reti: Saric al 12’ s.t.

Note: ammoniti Ciofi, Adamo, Lucchesi, Donnarumma, Ignacchiti, Vergara. Espulsi: Viali. Angoli: 3-5. Rec.: 2’ + 5’. Spettatori 10.372, incasso di 124.123 euro.

Un buon primo tempo non salva la Reggiana dalla seconda sconfitta consecutiva. Il derby va al Cesena che pesca il gol partita con un tiro di Saric deviato involontariamente da Lucchesi, ma poi legittima il successo.

I granata, decimati dalle assenze e con Sosa e Girma titolari, hanno sparato tutte le munizioni nei 45’ iniziali andando a prendere gli avversari a tutto campo e confezionando una palla gol importante al 23’ - azione splendida tra Girma, Gondo (di tacco) e Vergara (tiro) - ma nonostante una buona manovra è stato l’unico pericolo nello specchio della porta difesa dal figlio d’arte Klinsmann.

Il primo brivido era già arrivato al 40’, con Meroni e Kabashi che avevano calcolato male il rimbalzo di un pallone in profondità favorendo Bastoni, poi stoppato da Bardi. Nel secondo tempo, oltre al gol da tre punti, il Cesena era poi andato a sbattere ripetutamente contro il capitano granata: al 70’ con La Gumina, all’83’ con Adamo e qualche istante dopo con Mangraviti, di testa, da calcio d’angolo.

Ad una manciata di minuti dal termine, la Reggiana aveva addirittura rischiato la doppia beffa, perché solo l’intervento del Var (guidato dal ‘big’ Doveri) aveva fatto tornare sui propri passi l’esordiente Arena dopo l’espulsione di Vergara per un fallo da tergo su Adamo. Richiamato al monitor, il fischietto di Torre Annunziata ha trasformato il cartellino rosso in una semplice ammonizione. Un processo che non ha potuto attuare per Viali, cacciato per proteste appena prima della revisione. La Reggiana resta così a bocca asciutta e senza reti per il secondo match consecutivo e pur con una sfilza di alibi (out Portanova, Libutti, Reinhart, Marras, Stulac, Kumi e Pettinari oltre ai lungodegenti Rozzio e Motta) l’impressione è che le manchi sempre un centesimo per arrivare al ‘famoso’ euro. Il ‘sono preoccupato’ del tecnico è tanto condivisibile quanto emblematico, perché la sua squadra non porta mai a casa punti quando c’è da fare trincea e i parecchi scontri diretti mandati all’aria (Cosenza, Cittadella e doppio Sudtirol) ne sono una triste testimonianza.

A questo quadro basta aggiungere la pennellata del mercato di gennaio (al risparmio…) e la tela è completa. Almeno un attaccante sarebbe servito come il pane, ma si è scelto di continuare con il digiuno. Adesso il calendario offre due esami senza appello: trasferta a Frosinone e Carrarese in casa. Servono almeno quattro punti.