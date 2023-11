Girma e Varela in tribuna a tifare Marcandalli

Il cielo è sempre più azzurro sopra via Agosti. È arrivato anche il debutto con questi colori per Alessandro Marcandalli (foto), con la selezione Under 20 di mister Alberto Bollini.

Per il centralone mancino (maglia numero 4) 90’ giocati al "Ricci" di Sassuolo contro i pari età del Portogallo. Gli azzurrini hanno vinto 2-1 (Faticanti al 32’ e Bonfanti all’87’, per i lusitani momentaneo pari di Meireles al 40’), nell’incontro valido per l’Elite League Under 20. L’Italia al momento guida con 13 punti in 5 gare. Per Marcandalli un primo tempo con alti e bassi, mentre nella ripresa ha disputato 45’ di ottimo livello, concedendo poco o nulla al puntero Chermiti, in forza all’Everton.

Erano presenti sugli spalti mister Alessandro Nesta col vice Lorenzo Rubinacci e col preparatore dei portieri Marco Bizzarri, e anche alcuni compagni come Natan Girma e Muhamed Varela, che hanno postato storie sui social per congratularsi con Marcandalli. ’Proud’, ha scritto Girma con un cuoricino, cioè "orgoglioso".

In queste ore è atteso il rientro agli ordini di Nesta sia di Marcandalli che di Alessandro Bianco. E a proposito del centrocampista: ieri, nella sfida dell’Under 21 in Irlanda con i "Greens", terminata 2-2, l’ex giocatore della Fiorentina è rimasto in panchina.

g.m.