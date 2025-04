Gondo brilla con un 8, Portanova decisivo: le pagelle del match

MOTTA 6,5. Che bella storia quella del portierino granata, al debutto in campionato. Personalità e la giusta tranquillità nelle uscite alte, la miglior parata sul destro di Amatucci. Il gol subito senza colpe al fotofinish non pregiudica la promozione assoluta.

LIBUTTI 6,5. Inizia da braccetto di destra nella difesa a tre, con pochi fronzoli e la solita attenzione. Alza il livello nella ripresa, in particolare quando con l’uscita di Lucchesi si sposta a sinistra.

ROZZIO 6,5. Il ritorno nell’undici iniziale (l’ultima il 10 novembre col Catanzaro) porta subito benefici. Si immola sul tiro di Capradossi a fine primo tempo. Un po’ di ruggine, però cresce con il passare dei minuti ritrovando persino qualche intervento aereo come nei giorni migliori.

LUCCHESI 6. Meglio contro Rabbi, che col rapido Desogus. Intervento provvidenziale su Tronchin nella ripresa, poi si arrende ai crampi (28’ st Nahounou 6. Fin qui 4 minuti in campionato: si fa trovare pronto).

FIAMOZZI 6. Incrocia i tacchetti con Carissoni. Come la maggior parte della squadra, dopo il riposo esce con maggiore convinzione e partecipazione alla fase offensiva; finisce stremato.

SERSANTI 6. Il periodo non è quello sfavillante della prima parte di campionato ma fa ammonire Capradossi e Casolari e la sua presenza in mediana comunque si sente (18’ st Ignacchiti 6. Qualche difficoltà nei primi minuti, poi indossa l’elmetto e difende il vantaggio, regalandosi un compleanno da tre punti).

REINHART 6,5. Ritrova la maglia da titolare dopo le due panchine con Cremonese e Pisa. Due chiusure da applausi su Vita e Rabbi. Una leggerezza al limite dell’area amica nella ripresa, ma anche tanta presenza; difficile farne a meno (35’ st Kumi S.V. Guastatore avanzato, si rende utile).

PORTANOVA 7. Raddrizza una prima frazione, povera di segnali, con un’ottima ripresa. Splendida la rete del raddoppio tra spunti, sacrificio e personalità trascinante.

MARRAS 6,5. La cosa migliore dopo l’intervallo, quando ferma in scivolata una potenziale ripartenza pericolosa degli avversari, e più in generale come tanti compagni alza l’asticella della prestazione.

VERGARA 5,5. Trequartista centrale. Promette bene quando ruba palla e crea subito il panico nella difesa del "Citta". Nonostante tecnica e caparbietà trova però sempre meno spunti con l’evolversi del match e un giallo evitabile lo costringerà a saltare il derby (28’ st Kabashi 6. Forza fresca a centrocampo).

GONDO 8. In partita da subito con lo spirito giusto e un cuore grande così. Duella con i centrali veneti, gioca di sponda, si sfianca nel rincorrere palloni e avversari. Il gol lo ricarica di energie, poi, sfinito, deve arrendersi e uscire (35’ st Maggio S.V. Punta per necessità, cerca di tenere in apprensione la difesa).

Matteo Genovesi