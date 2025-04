Gondo e Portanova abbattono il Cittadella e la Reggiana si rilancia Vittoria per 2-1 in casa dei granata emiliani che tornano a sperare nella salvezza. Anche se la rete subita in pieno recupero potrebbe essere pesante perché dà il vantaggio ai veneti negli scontri diretti visto che all’andata vinsero loro 3 a 1