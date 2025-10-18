Granata, non fidatevi di questo Bari. Classifica grigia, ma team di qualità

Parola d’ordine ‘continuità’. Per dare ancora più valore al meraviglioso blitz di Cesena, arrivato prima della sosta, e per iniziare al meglio un mini-ciclo di cinque partite che vedrà poi i granata andare a Monza (sabato prossimo) ospitare il Modena (martedì 28 ottobre), salire al ‘Partenio’ di Avellino (sabato primo novembre) e poi ricevere l’Entella (sabato 8 novembre). La Serie B è una maratona, non uno sprint, e spesso chi evita gli sbalzi d’umore trova una serenità che può anche diventare magia. Meglio, in ogni caso, restare con i piedi ben ancorati a terra anche perché l’infermeria granata continua a strillare come un bebè appena nato. Quaranta e Rozzio sono ancora fuori e ne avranno ancora per una decina di giorni, Magnani andrà in panchina, ma difficilmente verrà utilizzato perché ha avuto qualche problema di affaticamento e anche Gondo, dopo lo stop per la distorsione al ginocchio, ha fatto solo gli ultimi due allenamenti. Quindi la difesa sarà praticamente la stessa che sta tirando la carretta da svariate settimane, mentre in attacco è probabile che Dionigi scelga di ripartire ancora una volta senza un centravanti ‘di peso’, dando a Tavsan, Girma e Portanova la possibilità di svariare, senza offrire punti di riferimento. In alternativa potrebbe esserci Novakovich che però con il Cesena non era entrato con l’atteggiamento ‘da battaglia’ e ha fatto letteralmente infuriare il mister granata. Se c’è una cosa su cui il tecnico non transige è l’intensità, unita all’applicazione. L’altro dubbio riguarda le fasce, con Rover che potrebbe ritrovare posto a destra, dirottando Marras a sinistra. Altrimenti Bozzolan occuperà la corsia mancina, lasciando all’ex Cosenza la posizione prediletta.

In porta Motta ha recuperato dal problema all’adduttore destro, ma c’è comunque la possibilità di una chance per Saro (sarebbe l’esordio). Il Bari non avrà Vicari in retroguardia, ma ha recuperato Nikolaou e può contare sugli ex Meroni e Cerofolini. In attacco Caserta ha solo l’imbarazzo della scelta: Moncini dovrebbe essere favorito su Gytkjaer, ma in lizza (a seconda anche dello schieramento) ci sono anche Partipilo e Cerri. L’inizio per i ‘galletti’ è stato molto complicato (6 punti in 7 gare), ma nell’ultima giornata è arrivato il primo successo con il Padova (2 a 1 in rimonta al San Nicola) che ha spazzato via un po’ di nuvole e permesso a Caserta di continuare a lavorare al proprio progetto. Tra i punti di forza c’è anche Dorval, uno dei laterali mancini più quotati della categoria, mentre in mezzo al campo non mancano nomi importanti come quelli di Castrovilli e Maggiore. La Reggiana dovrà cercare di evitare di andare ancora una volta sotto nel punteggio nella prima fase del match. Anche se è quasi sempre stata bravissima a recuperare, alla lunga non sempre l’avversario ti lascia margine per farlo.

Biglietti. Sono 750 i tagliandi venduti, di cui 734 nel settore ospiti (dato finale Curva Nord).