I baby della reggiana: il programma del week end. La Primavera ci prova in casa dell’Udinese, Under 16 contro gli inglesi del Barnsley

Sfida esterna per la Primavera della Reggiana. Reduce da due pareggi consecutivi, ottenuti rispettivamente con Vicenza e FeralpiSalò, la formazione di Andrea Costa viaggia alla volta di Lignano Sabbiadoro, dove alle 14,30 è ospite dell’Udinese nella 7ª di andata. I padroni di casa stazionano a +1 sui granata e l’occasione è ghiotta per mettersi alle spalle una rivale nella corsa salvezza. Un particolare su cui la Reggiana dovrà far conto e la permeabilità difensiva dei rivali di giornata: sempre sconfitto nelle ultime 3 giornate, l’undici friulano ha una delle retroguardie più perforate del torneo con 13 reti subite. Pederzini e compagni, viceversa, fanno fatica a concretizzare le occasioni avute, col terzo peggior attacco del torneo, ma venderanno cara la pelle.

Con Under 17 e Under 15 che osservano il turno di riposo, è l’Under 13 a prendersi la scena: alle 17,30, sul sintetico "Manfredini", la formazione "A" è ospite del Modena nel derby del Secchia, mentre domani alle 14 al "Cimurri" la "B" ospita in un’altra sfida molto sentita i pari età della Spal. Sempre domani, ma alle 11, l’Under 14 gioca a Rivazzurra contro il Rimini, mentre alla stessa ora a Sant’Ilario d’Enza l’Under 16 ospita in amichevole il club inglese del Barnsley.

Per quanto riguarda l’attività di base, infine, si comincia oggi pomeriggio alle 15 con due partite: l’Under 11 gioca a Montecavolo sul campo delle Terre Matildiche, mentre l’Under 10 viaggia alla volta dell’Appennino per la sfida di Carpineti con l’Atletic Progetto Montagna. Domani alle 11 altro match con le Terre Matildiche, stavolta per l’Under 12, sul sintetico cittadino GiocaRE di via Aristotele.