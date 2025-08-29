I granata in casa dopo 117 giorni. Caccia ai primi punti del torneo

L’ultima in casa era stata un tripudio di emozioni e colori. Un successo in rimonta sullo Spezia che profumava di speranza, migliaia di bandierine granata che sventolavano all’unisono e il traguardo salvezza che si stagliava all’orizzonte. Era il 4 maggio, 117 giorni dopo la Reggiana torna al ‘Città del Tricolore’ per difendere il proprio fortino.

Sulla mappa che dovrà portare a conquistare i primi punti del terzo campionato consecutivo in B si troverà un Empoli appena retrocesso dalla Serie A, famelico ed elettrico come il suo allenatore. Già, proprio quel Pagliuca che a Castellammare di Stabia discusse animatamente con Dionigi che invece, al contrario, si gustava la notte più dolce della propria carriera da ‘mister’. Corsi e ricorsi che stasera dovranno lasciare spazio all’attualità.

A una cronaca che racconta di una squadra ancora incerottata e incompleta, ma sempre pronta a combattere. Girma sarà out e anche Rozzio e Meroni difficilmente partiranno dal primo minuto perché sono ancora in fase di rodaggio. Proprio come Novakovich che però potrebbe comunque dare un po’ di sostegno a Gondo nel secondo tempo. Recuperato invece Bozzolan che al ‘Barbera’ era rimasto fuori per un problema gastro-intestinale. Il laterale ex Milan prenderà posto sulla corsia mancina e permetterà a Marras di tornare sulla trequarti.

A farne le spese dovrebbe essere Tavsan nonostante il gol siglato alla prima coi rosanero. Questione di equilibri tattici che, in questo momento, vedono l’ex Cosenza – più diligente e disposto a ‘ripiegare’ - in vantaggio. La formazione sarà quindi ancora ‘sperimentale’, ma l’atteggiamento visto fin qui fa sperare di poter comunque strappare un sorriso.

Di fronte ci sarà un Empoli che ha inserito nel motore fior di giocatori come i difensori Lovato e Obaretin, l’attaccante Nasti (oggi squalificato) e può sempre contare sulla velocità di Elia oltre che sulla fantasia di Ilie. In attacco il giovane Popov sta facendo faville: doppietta nell’esordio col Padova (match vinto 3 a 1 dai toscani).

In dubbio l’ex Cesena Stiven Shpendi, altro elemento che la dice lunga sulla qualità della rosa che avrà a disposizione Pagliuca che – in mezzo al campo – sta dando tanta fiducia anche all’ex granata Ignacchiti.

La cornice di pubblico sarà suggestiva e il ritorno del Gruppo Vandelli in Curva Sud renderà ancora più caldo il tifo organizzato. Questa ‘Regia’ è una squadra giovane e che andrà sostenuta e incitata soprattutto nei momenti di difficoltà. Il calendario è stato severo, scegliendo subito due pretendenti alla Serie A come avversarie; muovere la classifica sarebbe già un successo. Poi finalmente lunedì chiuderà il mercato e si potrà lavorare serenamente, senza tarli. Magari con un Girma in più nel motore…