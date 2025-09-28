I granata tornano da Bolzano con le ossa rotte. Il Sudtirol domina e ne segna tre senza fatica

SUDTIROL 3 REGGIANA 1

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, El Kaouakibi; Molina, Tait (24’st Coulibaly), Tronchin (42’st Brik), Martini (30’st F.Davi), S.Davi (30’st Zedadka); Merkaj (42’st Italeng), Odogwu. A disp.: Poluzzi, Theiner, Bordon, Mallamo, Pecorino, Sabatini. All.: Bocchini (Castori squalificato)

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (35’ st Tavsan), Reinhart (35’ st Novakovich), Bertagnoli (26’ st Charlys), Bozzolan (1’st Marras); Portanova, Girma (1’st Lambourde); Gondo. A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Mendicino, Maisterra. All.: Dionigi

Arbitro: Marcenaro (Mondin-Rinadi); IV ufficiale Tremolada; Var Volpi, Avar Monaldi

Reti: Martini al 18’pt, Merkaj al 26’pt, Tronchin all’11’st, Portanova al 14’st.

Note: spettatori: 4.086, di cui 696 ospiti. Ammonito Coulibaly. Angoli: 10-4. Recuperi: 1’pt e 4’st.

Si ferma a tre la striscia di risultati positivi della Reggiana che torna da Bolzano con le ossa rotte. Tre come i gol incassati, di cui due nel primo tempo, catalogabile come il più brutto della stagione e che ha compromesso il resto della partita. Il passo falso andrà assorbito con la giusta preoccupazione, ma anche con una massiccia dose di (sano) realismo. Fino a questo momento esiste una squadra che riesce a essere consistente quando in campo ci sono Rozzio e Marras e un’altra – più acerba e vulnerabile – quando si è costretti a fare a meno dei veterani. Senza il capitano – che ne avrà per quasi due mesi – la truppa di Dionigi ha patito tremendamente la fisicità di panzer come Merkaj (assist per la staffilata di Martini e poi autore del secondo gol) e Odogwu (perfetto nel coprire palla e ad offrire la palla del raddoppio). Un tema che si era già riscontrato a chiare lettere anche nella prima uscita con il Palermo, quando i rosanero avevano banchettato nell’area granata. Papetti, implacabile quando può fare il braccetto destro, va in difficoltà se deve inventarsi ‘perno centrale’; a Libutti non si può chiedere di svettare di testa e da Bonetti, ieri per la prima volta in difficoltà, non si può pretendere la luna se è lui il primo ad ammettere di dover migliorare nei contrasti e nei duelli fisici.

Va poi aggiunto l’errore di un altro ragazzo come Motta che - sul terzo centro degli altoatesini - ha ‘ciccato’ i tempi d’intervento, venendo trafitto da un tiro non irresistibile di Tronchin. Solo a quel punto la Reggiana si è scossa, capitalizzando una mischia in area con Portanova e poi, grazie soprattutto al subentrato Marras, ha dato un senso diverso a una ripresa giocata a viso aperto. Dionigi ha frullato la squadra con i cambi e qualcosa – complice l’arretramento del Sudtirol – i suoi ragazzi sono riusciti a far vedere. L’impressione però è che i nuovi arrivati debbano ancora entrare nel dna da battaglia del resto del gruppo. Per il cammino futuro sarà fondamentale inserire Magnani e ‘recuperare’ un Girma che – alla prima da titolare – ha gigioneggiato per il campo. È una sconfitta che brucia anche per le proporzioni, essendo uno scontro diretto, ma che non deve sorprendere. Nessuno, infatti, ha mai pensato che sarebbe stata una passeggiata.