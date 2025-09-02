I no di Stulac bloccano il mercato granata. Arriva solo il portiere Saro dalla Cremonese

È Gianluca Saro l’ultimo rinforzo che il direttore sportivo Fracchiolla ha messo a disposizione di mister Dionigi al fotofinish del calciomercato che ieri sera alle 20 ha (finalmente!) chiuso i battenti.

Certo, ci potrebbero comunque essere delle opportunità nel panorama degli svincolati, ma in questo momento la Reggiana sembra essere a posto così.

Il portiere classe 2000 arriva in prestito secco dalla Cremonese e arricchirà un reparto che conta già il baby Motta e l’esperto Seculin.

Saro a febbraio si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro e sta quindi recuperando la forma migliore anche se è già a disposizione.

A Reggio avrà il tempo di tornare al top e poi potrà giocarsi le proprie carte qualora ce ne fosse l’opportunità.

Con i lombardi è rimasto aperto fino all’ultimo anche il dialogo per Sernicola, ma la permanenza di Stulac – che non si è voluto accasare né alla Ternana né alla Triestina – ha di fatto bloccato ogni altro tipo di trattativa in entrata.

Peccato, perché la Reggiana aveva la strada spianata, tant’è che il giocatore (richiesto anche dal Catanzaro) alla fine è rimasto alla Cremonese pur con la consapevolezza che avrà un impiego limitato o addirittura ridotto a zero.

Nelle ultime quarantotto ore si sono poi rincorse le voci più disparate su Natan Girma (prima lo Spezia, poi la Juve Stabia), ma il trequartista svizzero-eritreo resterà in granata.

Se fosse arrivata un’offerta degna di nota (e quindi abbondantemente sopra il milione di euro) allora la Reggiana avrebbe anche potuto aprire uno spiraglio di trattativa.

In tal caso, il direttore Fracchiolla avrebbe potuto affondare il colpo per Buso (ora al Catanzaro) che aveva già avuto ai tempi del Lecco.

Adesso, dunque, ci si aspetta il buon Natan ritorni nei ranghi e faccia vedere di che pasta è fatto.

Nel frattempo si sono separate le strade con Noa Kljajic: risoluzione consensuale del contratto tra la Reggiana e il giovane attaccante croato classe 2006 che nella scorsa stagione aveva fatto parte della Primavera 2 (19 presenze condite da 5 gol) senza però mai esordire in prima squadra.

L’ex granata Okwonkwo, nel finale della scorsa stagione al Cittadella, è passato al Pescara che nell’ultimo giorno di mercato si è letteralmente scatenato ingaggiando anche Tsadjout della Cremonese (a lungo sul taccuino granata), Caligara del Sassuolo e Tongya della Salernitana.

Ottimo rinforzo per la difesa di mister Massimiliano Alvini che a Frosinone accoglie Cittadini in prestito dall’Atalanta e il buon centrocampista Kone dal Como.

Molto attivo anche il Catanzaro che ha chiuso col botto, prendendo il trequartista Oudin (ex Lecce e Sampdoria).

La Juve Stabia si è invece assicurata il centrocampista Zuccon in prestito secco dall’Atalanta e il talentuoso Ciammaglichella dal Torino e oggi dovrebbe ufficializzare Duca (ex Modena, ora svincolato).

La Carrarese ha ufficializzato Hasa dal Napoli e Arena dal Pisa.

Il Modena ha provato fino all’ultimo a regalare a mister Sottil l’attaccante De Luca della Cremonese (autore del gol vittoria con il Sassuolo), ma alla fine ha dovuto ripiegare su Cerri.