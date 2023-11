I precedenti. I numeri ci sorridono: 20 vittorie e 8 sconfitte. Ai lombardi Acosty segnò il suo primo gol

Reggiana-Lecco è una sfida che manca dal 5 aprile 2009. Al "Città del Tricolore", nell’occasione, la Reggiana si impose 2-1 rimontando nella ripresa il vantaggio lombardo firmato dal futuro granata Carlini, andando a segno con Scantamburlo e con il primo centro da professionista di Acosty; stesso punteggio all’andata, coi senatori Grieco e Zini a replicare al gol del solito Carlini. La Reggiana è in vantaggio nei precedenti, con 20 vittorie rispetto a 8 sconfitte, mentre 10 sono i pareggi; ancor più netto il predominio interno, con 11 hurrà, 2 kappao e una "ics". L’ultimo stop casalingo risale al 199900: dopo lo 0-0 esterno, la Reggiana cade 2-1 al Giglio fallendo un rigore con Beretta e divorandosi diverse occasioni, prima di subire il gol al 93’. L’1-1 lo aveva infilato Trocini. Da quel giorno, però, 6 vittorie di fila: l’anno seguente il 4-3 esterno con Gigi Maifredi in panchina sembra presagire un’annata da calcio champagne: rivitalizza Lasota (doppietta) e chiude i conti con Mussi e Pirri; al ritorno l’ex allenatore di Bologna e Juve non c’è più da tempo e i granata trovano con Del Nevo il gol da 3 punti. Nel 200102, un rigore a 10’ dal termine di Minetti vale il blitz, bissato dalla doppietta di Refatti che vale il 2-0 casalingo.