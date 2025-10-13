I protagonisti. L’analisi di Priftis:: "Troppi alti e bassi». Severini: "Finale amaro»

Dopo il ko contro Cantù, coach Dimitris Priftis analizza il match, evidenziando come la sua squadra debba essere più costante. "Innanzitutto, complimenti a Cantù per la vittoria - dice il greco -, è stata una gara davvero difficile per tutti i quaranta minuti. Nel primo tempo abbiamo dimostrato che potevamo vincere grazie a una buona circolazione di palla, buoni tiri selezionati, la giusta intensità difensiva; siamo andati negli spogliatoi all’intervallo con un discreto margine e sentivamo di poterla portare a casa. Nel terzo quarto non abbiamo giocato male ma non siamo stati concreti, il maggior problema è stato la parte offensiva a inizio ripresa: per alcuni possessi consecutivi non abbiamo segnato e questo ci ha fatto perdere alcune certezze difensive mentre Cantù ha avuto la possibilità di correre e segnare qualche canestro facile. Poi, nell’ultimo quarto nel momento clou, Cantù ha preso il sopravvento e lo sforzo per rientrare non è stato sufficiente".

In queste prime uscite, la squadra ha mostrato tanti alti e bassi. "Dobbiamo essere molto più stabili e consistenti per quaranta minuti - continua Priftis - e sicuramente le immagini che abbiamo mostrato fra primo e secondo tempo sono diverse. Abbiamo appunto degli alti e bassi ed è una cosa da sistemare: dobbiamo essere più equilibrati, soprattutto nei match in trasferta". Mercoledì inizia l’impegno europeo. "Non c’è tempo né spazio - conclude l’allenatore biancorosso - per stare qui a lamentarsi. Il programma non è facile per noi, ma dobbiamo farci trovare pronti per queste partite in rapida successione".

Anche Luca Severini riconosce il fatto di aver perso un’occasione. "Sicuramente abbiamo fatto una partita abbastanza buona - sostiene l’ala marchigiana dalla Una Hotels -, soprattutto dal punto di vista dell’energia, peccato per il finale perché abbiamo un po’ buttato via un’occasione, erano due punti importanti: ci è mancata la concentrazione nelle battute finali e qualche errore di troppo ci ha portato alla sconfitta. Ora dobbiamo resettare questo ko, analizzeremo gli errori commessi e poi, nel poco tempo a disposizione, cercheremo di preparare la prima partita di coppa nel miglior modo possibile".

Cesare Corbelli