Ieri presentato breda, sostituto di lucarelli. "Ternana pronta a lottare»

Roberto Breda ci crede. Nel giorno del suo ritorno sulla panchina della Ternana a distanza di 8 anni, il successore di Cristiano Lucarelli mostra fiducia. "Ci sono i presupposti per fare un buon lavoro", ha detto ieri il tecnico in conferenza stampa. Al suo fianco il diesse Stefano Capozucca: "Dispiace per Lucarelli con il quale ho costruito un buon rapporto ma dopo 6 punti in 12 gare era d’obbligo prendere una decisione e cambiare". Il diesse ha poi raccontato com’è nata la pista Breda: "È stato l’unico che non mi ha parlato di contratto ma che si è focalizzato solo sulla forza della rosa e sulle sue potenzialità inespresse". Squadra che per Roberto Breda resta al centro del focus: "Io e il mio staff dobbiamo lavorare per portare tutti i giocatori al loro livello massimo".