Il calcio in tribunale: risarcimento di 28mila euro per l’ex presidente della Reggiana. Ma aveva chiesto mezzo milione... Alicia Piazza condannata a 600 euro di multa

Il primo tempo, in tribunale, lo ha vinto di misura Stefano Compagni. Alicia Rickter, ex "first lady" granata, è stata riconosciuta responsabile di diffamazione a mezzo stampa verso l’imprenditore di Casalgrande che fu presidente (e vice) della Reggiana calcio tra 2015 e 2017, costituitosi parte civile.

Il giudice Francesca Piergallini ha ritenuto colpevole la moglie dell’ex patron Mike Piazza per una parte delle accuse a lei mosse, ovvero i contenuti della "Lettera aperta" che lei fece pubblicare nel marzo 2018 sul sito internet della squadra, in cui lanciava strali contro Compagni. È stata condannata a 600 euro di multa, con pena sospesa e non menzione nel casellario. E dovrà versare 28mila euro di risarcimento alla parte civile, più 3.500 euro di spese legali. L’avvocato Alessandro Carrara, che assiste Compagni, aveva domandato una cifra molto più corposa: 500mila euro, con provvisionale e pubblicazione della sentenza sui giornali. A Rickter sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate del "mezzo della stampa" e del fatto specifico. È stata assolta invece dalla parte dell’imputazione che riguardava un’intervista rilasciata a Sportweek di Milano. Il fascicolo è stato seguito dal pubblico ministero Isabella Chiesi: la Procura aveva chiesto per lei 1 anno e 500 euro di multa. Compagni aveva ritenuto offensivi i contenuti dove Alicia lo accusava, ad esempio, di "contratto fraudolento", di aver "firmato" un ingaggio "a un ex direttore sportivo con cui non avemmo avuto possibilità di colloquiare e da noi mai assunto, per 3 anni a 10mila euro al mese". Ancora, "di aver portato 8 dipendenti nessuno dei quali mai approvato da Piazza"; lo stesso contestato anche per alcuni giocatori. Parlò di "budget raddoppiato prima dell’inizio della stagione e aumentato rapidamente mentre eravamo negli Stati Uniti.... era vizioso e intenzionale".

Nella sua arringa Carrara aveva rimarcato che quando Mike Piazza rilevò la Reggiana "incaricò una società di fare una diligence e gli furono illustrati i problemi economici". La società di calcio fallì nel 2018 e fu aperto un fascicolo per bancarotta fraudolenta a carico di dieci persone, tra cui i Piazza e Compagni, le cui posizioni furono tutte archiviate. La difesa, affidata agli avvocati Alessandro Simionato e Donatella Minutolo, aveva citato la testimonianza della curatrice fallimentare Maria Domenica Costetti: "Ha riferito di costi lievitati, spese superflue, scelta dei catering più costosi. La Federazione parlò di contratti ai calciatori da serie A". E ha ricordato l’impegno della coppia: "Loro misero dentro la Reggiana 11 milioni, cifra di cui Compagni avrebbe dovuto versare la metà, cosa che non accadde". Aveva chiesto l’assoluzione e, in subordine, il minimo della pena con le generiche prevalenti. Ieri l’imputata non era in tribunale: "Si trova negli Usa", hanno detto i suoi legali che proseguiranno la battaglia legale: "Siamo abbastanza soddisfatti. Ma faremo appello".

Per l’avvocato Carrara "è fondamentale che si sia accertato che quelle parole furono diffamatorie. Compagni gestì la società in modo limpido e riflettendoci pure soldi, ma si ritrovò accusato di aver tenuto condotte scorrette. Finalmente dopo 7 anni è emerso che ciò che si riportava nella lettera non era verità".