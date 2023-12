Il calendario. Orari e date da metà gennaio a inizio marzo

Da metà gennaio ad inizio marzo, eccezion fatta per le gare con Sudtirol ed Ascoli, la Reggiana scenderà sempre in campo di sabato. La Lega di Serie B, infatti, ha ufficializzato il programma delle gare dalla 20esima alla 28esima giornata, cominciando dalla "prima" dell’anno solare che vedrà i granata di scena sabato 13 gennaio alle 16,15 all’Arena Garibaldi di Pisa (nella foto l’allenatore Alberto Aquilani) ; una settimana più tardi, invece, arriverà in città il Como, stavolta alle 14, mentre il 27 è prevista la trasferta allo stadio San Nicola contro il Bari, di nuovo alle 16,15. Il mese di febbraio si apre con la sfida interna alla FeralpiSalò, calendarizzata per le 14 di sabato 3, che probabilmente avrà un peso specifico non indifferente in chiave salvezza; a seguire un’altra sfida con una lombarda, stavolta la Cremonese, che andrà in scena alla stessa ora il 10 allo stadio Zini. Il 17 arriveranno al Città del Tricolore le "fere" della Ternana, sempre alle 14, stesso orario del return match col Brescia, che si giocherà al Rigamonti il 24. Martedì 27, alle 18,15, il match infrasettimanale interno col Sudtirol, seguito domenica 3 dalla trasferta di Ascoli, con fischio d’inizio previsto per le 16,15.