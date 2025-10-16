Il Città del Tricolore sta tornando un fortino. Per Dionigi 5 partite di fila senza sconfitte

Il ‘Città del Tricolore’ sta tornando a essere un fortino? È forse ancora un po’ presto per affermarlo con certezza, ma sotto la gestione di mister Dionigi la Reggiana sta ritrovando una continuità di risultati che - nelle gare interne - mancava da parecchio tempo. Per la precisione da quasi due anni, quando il gruppo guidato da Nesta ne mise in fila sette (Cremonese 2-2, Pisa 0-0, Bari 1-1, Venezia 1-0, Lecco 1-1, Ascoli 1-1 e Brescia 1-1) dal 16 settembre al 10 dicembre del 2023, cedendo solo alla forza d’urto della Sampdoria che poi il 17 dicembre fece il blitz, imponendosi per 2 a 1.

La striscia del trainer originario di ‘Buco del Signore’ è attualmente ferma a cinque, tra la stagione passata (Cittadella 2-1, Spezia 2-1) e quella in corso (Empoli 3-1, Catanzaro 2-2, Spezia 1-1), mentre sotto la gestione di Viali non si era mai andati oltre i tre risultati utili consecutivi davanti al pubblico amico.

Sabato contro il Bari, la Reggiana avrà quindi la chance di allungare questo percorso virtuoso che sta spremendo punti e generando entusiasmo nei tifosi, pure loro in qualche modo ‘complici’ di questi risultati grazie all’entusiasmo trasmesso ai protagonisti che scendono in campo. Oltre a queste considerazioni, c’è un’altra connotazione statistica che ha quasi dell’incredibile: il Bari – in Serie B – non è mai riuscito a vincere a Reggio. Lo score, impressionante, racconta di un totale di 15 scontri diretti in cui i granata hanno ottenuto otto vittorie e sette pareggi. La striscia è iniziata il 27 aprile del 1930 quando la Reggiana vinse per 3 a 1 grazie alle reti di Montanari, Gorla e Pilati, mentre per i galletti siglò il gol della ‘bandiera’ Alice. Da quel momento, ci sono stati altri 14 risultati positivi per i granata: 1-1 (12 luglio 1942, Salati per i granata e poi Patuelli), 1-1 (4 marzo 1951, Frignani per la Regia, poi Canonico), 0-0 (6 maggio 1962), 2-0 (7 febbraio 1965, Giagnoni e Calloni), 1-0 (31 marzo 1968, Crippa su rigore), 1-0 (23 febbraio 1969, Fanello), 0-0 (13 febbraio 1972), 1-0 (13 gennaio 1974, rete di Sacco), 1-0 (21 marzo 1982, gol di Carnevale), 0-0 (12 settembre 1982), 0-0 (13 settembre 1992), 31 2-1 (gennaio 1993, Pacione e Sacchetti, poi Alessio), 1-1 (7 ottobre 1993, Girma e Di Cesare) e fino a quello del 12 gennaio scorso finito a reti inviolate. È comprensibile che i più scaramantici ‘tocchino ferro’, ma questi sono i dati: il Bari, in Serie B, non ha mai vinto a Reggio Emilia.

Arbitro. Sabato gara affidata alla livornese Maria Sole Ferrieri Caputi. A coadiuvarla gli assistenti Matteo Pressato di Latina e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Il quarto uomo sarà Lucio Felice Angelillo di Nola. Al Var Marco Serra di Torino e il messinese Alberto Santoro.

Biglietti. A ieri sera venduti 996 biglietti, di cui 553 nel settore ospiti. I tifosi del Bari hanno tempo fino a domani alle 19 per acquistare i tagliandi.