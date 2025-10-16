Il Città del Tricolore sta tornando un fortino. Per Dionigi 5 partite di fila senza sconfitte
La continuità di risultati nelle gare interne mancava da quasi due anni, cioè da quando Nesta ne infilò sette consecutivi
Il ‘Città del Tricolore’ sta tornando a essere un fortino? È forse ancora un po’ presto per affermarlo con certezza, ma sotto la gestione di mister Dionigi la Reggiana sta ritrovando una continuità di risultati che - nelle gare interne - mancava da parecchio tempo. Per la precisione da quasi due anni, quando il gruppo guidato da Nesta ne mise in fila sette (Cremonese 2-2, Pisa 0-0, Bari 1-1, Venezia 1-0, Lecco 1-1, Ascoli 1-1 e Brescia 1-1) dal 16 settembre al 10 dicembre del 2023, cedendo solo alla forza d’urto della Sampdoria che poi il 17 dicembre fece il blitz, imponendosi per 2 a 1.
La striscia del trainer originario di ‘Buco del Signore’ è attualmente ferma a cinque, tra la stagione passata (Cittadella 2-1, Spezia 2-1) e quella in corso (Empoli 3-1, Catanzaro 2-2, Spezia 1-1), mentre sotto la gestione di Viali non si era mai andati oltre i tre risultati utili consecutivi davanti al pubblico amico.
Sabato contro il Bari, la Reggiana avrà quindi la chance di allungare questo percorso virtuoso che sta spremendo punti e generando entusiasmo nei tifosi, pure loro in qualche modo ‘complici’ di questi risultati grazie all’entusiasmo trasmesso ai protagonisti che scendono in campo. Oltre a queste considerazioni, c’è un’altra connotazione statistica che ha quasi dell’incredibile: il Bari – in Serie B – non è mai riuscito a vincere a Reggio. Lo score, impressionante, racconta di un totale di 15 scontri diretti in cui i granata hanno ottenuto otto vittorie e sette pareggi. La striscia è iniziata il 27 aprile del 1930 quando la Reggiana vinse per 3 a 1 grazie alle reti di Montanari, Gorla e Pilati, mentre per i galletti siglò il gol della ‘bandiera’ Alice. Da quel momento, ci sono stati altri 14 risultati positivi per i granata: 1-1 (12 luglio 1942, Salati per i granata e poi Patuelli), 1-1 (4 marzo 1951, Frignani per la Regia, poi Canonico), 0-0 (6 maggio 1962), 2-0 (7 febbraio 1965, Giagnoni e Calloni), 1-0 (31 marzo 1968, Crippa su rigore), 1-0 (23 febbraio 1969, Fanello), 0-0 (13 febbraio 1972), 1-0 (13 gennaio 1974, rete di Sacco), 1-0 (21 marzo 1982, gol di Carnevale), 0-0 (12 settembre 1982), 0-0 (13 settembre 1992), 31 2-1 (gennaio 1993, Pacione e Sacchetti, poi Alessio), 1-1 (7 ottobre 1993, Girma e Di Cesare) e fino a quello del 12 gennaio scorso finito a reti inviolate. È comprensibile che i più scaramantici ‘tocchino ferro’, ma questi sono i dati: il Bari, in Serie B, non ha mai vinto a Reggio Emilia.
Arbitro. Sabato gara affidata alla livornese Maria Sole Ferrieri Caputi. A coadiuvarla gli assistenti Matteo Pressato di Latina e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Il quarto uomo sarà Lucio Felice Angelillo di Nola. Al Var Marco Serra di Torino e il messinese Alberto Santoro.
Biglietti. A ieri sera venduti 996 biglietti, di cui 553 nel settore ospiti. I tifosi del Bari hanno tempo fino a domani alle 19 per acquistare i tagliandi.
