Il diesse Pizzimenti. "L’esonero di Viali? Era scemata la positività»

"Conosciamo bene Davide Dionigi: il suo approccio coi giocatori, il carattere e come fa giocare le squadre. Avevamo bisogno di lui".

Parole del direttore sportivo Marcello Pizzimenti, che aggiunge: "Ringrazio William Viali perché è doveroso, abbiamo passato anche momenti belli, ma questo è il calcio".

Già in passato aveva avuto contatti con Dionigi. "Negli anni, con Goretti, avevamo parlato di lui. Mi ritengo fortunato perché è difficile durante la stagione trovare allenatori liberi che conosci nel dettaglio".

Ora ci sono sette gare per centrare la salvezza. "Sono sette finali: parlare oggi serve a poco, noi faremo tutto il possibile per mettere il mister nelle migliori condizioni di lavoro. Ora abbiamo bisogno di tutte le componenti della città e della piazza: stateci vicino. Poi tireremo le somme".

Poi torna sul perché della scelta di Dionigi. "Ha tanta energia, e a noi serve quella perché ultimamente era un po’ scemata la positività che ci ha contraddistinti in diversi momenti. Dopo risultati negativi ci siamo sempre rialzati, ma da un po’ non è così. Dionigi è uno studioso: c’è chi dice che stare per tanti mesi inattivi sia negativo, io penso che, invece, sia un vantaggio, perché mentre si vanno a vedere i colleghi, si provano altre cose. Inoltre- chiude Pizzimenti - Davide ha uno staff organizzato, sono molto bravi e tutti motivati".

g.m.