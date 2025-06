Il mercato: in arrivo anche il ’veterano’ Bertagnoli, reduce da quattro stagioni al Brescia. Tris del Sassuolo per i granata:. Missori e i ritorni di Satalino e Kumi

Reggiana scatenata sul mercato, con "cinque giocatori già presi e solo da ufficializzare. Diciamo quattro giovani più un altro esperto che dovrebbe dirci di sì a breve" (Salerno dixit).

Si tratta di tre di proprietà: ovvero Basili (trequartista classe 2004 reduce da una stagione da 5 gol e altrettanti assist alla Pergolettese), Vallarelli (duttile centrocampista classe 2005 che era al Giugliano con Fracchiolla), di Contè (attaccante esterno classe 2007 in uscita dalla Spal) e del difensore/terzino mancino Bozzolan (classe 2004) su cui il Milan si è tenuto una percentuale sulla futura rivendita, segno inequivocabile di come il ragazzo abbia stoffa. Il ‘veterano’ è invece Bertagnoli, ottimo centrocampista nelle ultime quattro stagioni al Brescia, classe ‘99, piede destro: dinamico e poliedrico, ormai una garanzia per la categoria.

Il club granata però non si ferma qui e con il Sassuolo sta stringendo i tempi per un tris (tutti prestiti) che allungherà ancora le rotazioni di mister Dionigi: è praticamente fatta per il ritorno di Satalino che coprirà le spalle al giovane Motta; ma oltre a lui siamo ai dettagli anche per Kumi (molto apprezzato dal mister) e soprattutto per Missori, terzino destro classe 2004 che in granata potrà ritrovare spazio e continuità.

Sarà (almeno in partenza) il titolare, poi verrà affiancato da qualcuno più esperto. Dialoghi sempre aperti anche con il Palermo: gli obiettivi principali sono Vasic, Saric e Corona. Il primo è un pallino di Fracchiolla che l’aveva lanciato al Lecco, il secondo è una sorta di ‘sogno di mezza estate’ perché costa parecchio e ha tanto mercato. Il terzo è il primo della lista alla voce ‘vice Gondo’, ma prima dovrà essere visionato e valutato in ritiro da Pippo Inzaghi. Il timore è che viste le qualità (oltre ai numeri, che raccontano di 11 reti e 5 assist in 2039 minuti col Pontedera) l’attaccante venga ‘bloccato’ dal nuovo mister dei rosanero. La strada è comunque ben tracciata e assicurarsi tanti giovani adesso è una priorità, prima che inizino a scarseggiare. Da quest’anno, lo ricordiamo, saranno considerati ‘Under’ solo i giocatori dal 2004 in su. La lista ufficiale prevede al massimo 18 ‘over’ e per una rosa che ne deve avere 25 (secondo le intenzioni del club) significa che bisogna trovarne almeno sette di valore e che possano dare un contributo tangibile.

Francesco Pioppi