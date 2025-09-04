Il neoacquisto brasiliano del verona si presenta alla piazza. Charlys: "Ho un buon lancio e una discreta qualità di tiro e passaggio»

"Sono un mediano ’box to box’, nel senso che credo di essere in grado sia di difendere che di attaccare lo spazio e la porta. Credo di avere un buon lancio e una discreta qualità sia di passaggio che di tiro. Posso giocare sia a due che da mezzala. I miei obiettivi? Aiutare i compagni, ma prima di tutto voglio ringraziare la società e i compagni che mi hanno accolto alla perfezione e poi chissà… Magari guadagnarmi una chiamata in Serie A nella prossima stagione. Prima di tutto però c’è la salvezza, una cosa troppo importante". Sono queste le prime parole di Charlys dopo l’approdo in granata. Il centrocampista carioca classe 2004 arrivato in prestito dal Verona è sembrato molto timido, a dispetto di una mole (189 cm) che invece è d’impatto. Al di à delle prime impressioni però, quello che conta - come sempre - sarà il rendimento in campo. Su di lui la Reggiana ha grandi aspettative anche perché questo talento in rampa di lancio è reduce da un ottimo campionato con la maglia del Cosenza e Dionigi ha assoluto bisogno di un giocatore con queste caratteristiche. In mezzo servono stazza e fisicità anche se – come ha chiarito anche il diretto interessato – è in grado di svolgere con successo anche la fase di transizione ‘offensiva’. Charlys si è sempre allenato a pieno ritmo con il Verona e già con la Juve Stabia potrebbe essere pronto a scendere in campo.

Francesco Pioppi