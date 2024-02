Il più lungo digiuno dal gol. Granata abbonati al segno X

Nello spogliatoio granata rimuginare sul colpo di testa di Rozzio piuttosto che sulla botta da fuori di Melegoni non è ammesso, perché è già tempo di vigilia e lo 0-0 di Brescia è già archiviato: domani a Reggio arriva il Sudtirol. Si gioca alle 18.15 e l’obiettivo sarà sempre il solito: tornare a vincere in casa, visto che nelle 13 partite disputate al "Città del Tricolore" la Reggiana ha vinto soltanto due volte (sempre per 1-0, col Venezia il 22 ottobre e Catanzaro il 26 dicembre). Casa o non casa, tornare alla vittoria è necessario perché, nonostante nelle ultime nove sia arrivato un solo kappao (il 2-0 della Ternana a Reggio), è altrettanto vero che nelle ultime sette è arrivato un solo successo. Il tutto è spiegato dal fatto che la "Regia" con 13 pareggi è quella che ne ha colti di più. Nulla di allarmante, anche perché le squadre che inseguono non vanno a mille. Anche se ieri lo Spezia ha guadagnato un buon punto a Modena (è finita 0-0, ma i liguri hanno giocato oltre un tempo in dieci) e la Reggiana è rimasta a più 5 sui playout (e meno 4 dai playoff).

Una terra di mezzo, ecco. Cigarini ha suggerito cosa servirebbe: una vittoria col Sudtirol per dare una bella spallata alla classifica. Per riuscirci bisognerà innanzitutto tornare al gol: non ci sono gli estremi per farne un caso, visto che Gondo e compagni sono a secco da solo due gare (0-2 Ternana e 0-0 Brescia), ma quello attuale è il digiuno più lungo di questa stagione. Sono 212’ senza reti: le ultime due gare intere, più 32’ di Cremona. Era successo qualcosa di simile a fine settembre: gol di Gondo all’81 di Spezia-Reggiana (1-2), poi digiuno con Pisa (0-0) e ancora Ternana (3-0), e niente reti per i primi 9’ del match col Bari dell’andata (1-1). In totale furono 198’ senza reti.

Poca roba per farne un caso, ma fa specie se pensiamo che prima delle ultime due la Reggiana aveva trovato la via del gol addirittura per 11 gare di fila. Non solo: quella granata è la terza squadra per numero di giocatori mandati a segno. Sono ben 14, dietro solo a Pisa (18) e Palermo (15). In 26 turni, la Regia non ha segnato soltanto in sei occasioni: Cittadella (1-0), Parma (0-0), Pisa (0-0), Ternana due volte (3-0 e 0-2), e Brescia (0-0).

Tornando al Sudtirol: rispetto a Brescia sono attesi cambi, anche perché poi domenica si andrà ad Ascoli. Ancora out Romagna e Crnigoj: nel weekend del 24 marzo ci sarà la sosta e probabilmente i due torneranno per la gara di Pasquetta a Venezia). Quasi sicuramente out anche Varela (problema muscolare). Okwonkwo ha scontato la squalifica, ma non gioca dal 20 febbraio 2022 (era al Cittadella, sconfitta 1-0 col Benevento). Per ritrovare il gol, però, nulla è escluso.