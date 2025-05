Il Salerno-pensiero su passato e futuro: "Stagione negativa, io voglio restare"

L’incredibile salvezza centrata tra mille difficoltà, le prossime mosse e il futuro della società: il presidente Carmelo Salerno ha parlato a ruota libera a fine campionato.

Presidente, dritti al sodo: ci sono novità per quanto riguarda potenziali investitori?

"Che io sappia no; so solo che entro il 5 giugno dovremo iscrivere la squadra. Con Amadei ci incontreremo prossimamente, non abbiamo fretta".

Lei lo ha detto diverse volte: vuole continuare.

"Questo sarebbe il momento migliore per salutare: lascerei la squadra per il terzo anno di fila in Serie B. Ma fare così non è nel mio stile".

E se Amadei un giorno le dicesse di aver venduto le quote?

"Lo ringrazierei lo stesso. Io gli ho scritto quali sono le mie intenzioni, vediamo. A lui sarò comunque sempre grato. Sia a Modena che a Reggio mi ha voluto come presidente andando contro il parere dei soci. Reggio dovrebbe intitolargli una piazza. Quando parlo di pareggio di bilancio mi dice che sono un illuso, ma io ci credo".

A proposito di questo: quanto è fattibile?

"Non lo vedo così lontano. Reggio ha tutto per fare calcio sostenibile: è l’unica società professionista in provincia, avrà un centro sportivo stupendo, ha oltre 200 sponsor. Manca solo una cosa: fare cassa cedendo calciatori".

Dovrete prendere decisioni a breve: per esempio, il direttore sportivo...

"La continuità è fondamentale, lo scorso anno siamo stati costretti a cambiare diesse (Goretti, ndr) e mister (Nesta, ndr). Dovremo parlare per analizzare i tanti errori fatti ed evitare che ricapitino, perché se hai 32 punti al 25 aprile qualcosa non va, ma spero che alla fine della chiacchierata Pizzimenti continui nel suo lavoro".

Nonostante la salvezza traspare insoddisfazione.

"Sono sempre autocritico: salviamo il mantenimento della categoria, ma la stagione è stata negativa e la società non è cresciuta. Se avessimo fatto i 44 punti in maniera ben distribuita allora avremmo fatto il nostro campionato, ma da gennaio ad aprile non abbiamo mai vinto, facendo un campionato indecente. Abbiamo fatto 12 punti in quattro partite con un vero miracolo. Dal 25 aprile in poi, però, ho sentito una vicinanza da parte di tutti incredibile. Qeusto è giusto sottolinearlo".

I tifosi sono innamorati di Dionigi.

"La salvezza è sua, anche a lui Reggio dovrebbe intitolare una via. Sarà un punto di ripartenza. Anzi: al mister devo quasi delle scuse…".

Come mai?

"Da Doriano Tosi in poi tutti i direttori mi hanno sempre parlato bene di lui. La scorsa estate abbiamo fatto quattro o cinque colloqui, ma non con lui. Ora è arrivato e sono contento".

Andava fatto prima il cambio di allenatore?

"A posteriori è sempre facile. Di certo qualcosa tra gennaio e aprile si era rotto. Sono capitati due episodi brutti, dopo il 2-2 con la Carrarese e dopo l’1-1 di Catanzaro. Si era creata una frattura nello spogliatoio, altrimenti non diventi penultimo. Quando è arrivato Dionigi ricordo che dopo la sconfitta col Pisa c’era scoramento. Per la prima volta da quando sono presidente ho parlato nello spogliatoio, spero qualcosa abbia smosso. In ogni caso tra i miei ringraziamenti a tutte le componenti del mondo granata ci sono anche quelli a Viali".

Lei ritiene forte questa squadra.

"Diversi calciatori, Lucchesi, Vergara, Ignacchiti e Sersanti, giocheranno in Serie A: vedete voi…".

E Portanova?

"Abbiamo fatto tanto per lui, e ha ricambiato con gol e prestazioni. Penso che rimarrà".

Tra i rinnovi tiene banco quello di Bardi.

"Con lui parleremo a fine stagione, come con tutti gli altri".

Anche con Destro?

"Non ha saltato un allenamento e si è messo a disposizione di tutti, talmente umile da sembrare un ragazzo della primavera. Non voglio esagerare, ma il suo apporto umano è stato determinante. Come uomo lo confermerei diecimila volte, come giocatore non ha avuto problemi fisici quindi non escludo nulla".

Cosa ne pensa della gara di Brescia?

"Siamo andati là per vincere, il mister ha messo i titolari: giustamente ha fatto le sue scelte, anche se negli spogliatoi ho visto qualche ragazzo piangere per non aver giocato, li avrei voluti vedere sul campo; ho detto loro che sono il futuro".

Andrà davvero in Comune per parlare dello stadio?

"L’amministrazione mi ha fatto i complimenti. Ci incontreremo per risolvere la questione stadio e anche per il sintetico".