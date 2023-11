Il segreto di Pieragnolo: "Mi diverto un sacco"

Edoardo Pieragnolo: dopo un terzo di Serie B cosa ci può dire di questo campionato?

"Rispetto alla Primavera c’è una differenza abissale per ritmo e fisicità. Mi sono ambientato bene e soprattutto mi sto divertendo".

In questa sosta avete lavorato con i nuovi preparatori atletici: com’è andata?

"Bene, c’è qualcosa di diverso. Abbiamo ridotto i carichi e accorciato gli allenamenti, che sono, però, diventati più intensi e basati sulla qualità. Così facendo si favorisce la nostra brillantezza".

Fra i giocatori di movimento è il quarto per minuti giocati tra i granata. Che effetto le fa, a vent’anni?

"All’inizio ero titubante. Ascolto molto, ho la fiducia del mister e man mano è andata sempre meglio. Sentire questo dato mi rende orgoglioso, sento la fiducia".

Ha segnato un gol, alla FeralpiSalò e gliene hanno annullato uno a Cosenza. Ha sempre avuto questa facilità di tiro?

"Onestamente no, nelle giovanili tiravo molto meno, facevo il terzino puro di difese a quattro e arrivavo poco nei pressi dell’area avversaria".

Per un giovane come lei che tappa è la Reggiana di Nesta?

"Di grande crescita, lavorare col mister ha un valore ineguagliabile, è il posto ideale per me".

Sabato arriva l’Ascoli di Castori.

"Un mister che fa correre molto, gioca coi lanci lunghe per lottare sulle seconde palle. Ci stiamo preparando bene".

E poi si va a Modena…

"So quanto ci tengano i tifosi, questa e quella col Parma sono le partite più sentite. Noi, però, dobbiamo pensare alla gara più imminente".

Pajac è rientrato: teme la concorrenza?

"Sono felice sia di nuovo con noi, gli voglio un mondo di bene, mi dà una mano enorme e per me non è un problema, anzi".

Una prima parte di stagione, la sua, con alti e bassi. Si va da assist a qualche errore difensivo. Come supera i momenti negativi?

"Credo che in una stagione, in una carriera, sia normale. Ogni persona poi deve essere brava a trovare in sé le motivazioni giuste".

Cosa guarda negli altri terzini di Serie B?

"Noto due aspetti: la fisicità di tanti miei pari ruolo e la voglia di fare gli uno contro uno e vincerli. Nessuno vuole perdere i duelli, questo mi dà ispirazione".

In questa sosta Marcandalli e Bianco hanno toccato con mano il sogno azzurro della Nazionale. Lei il pensierino ce lo fa? "Sempre, ho la fortuna di aver già assaggiato l’azzurro (una presenza in Under 19 e tre in Under 20, ndr), è un ambiente molto serio. È il sogno di tutti, per me sarebbe un onore tornarci".

Parliamo un po’ del Pieragnolo ragazzo: è fidanzato?

"Sono super fidanzato, lei è una ragazza fantastica, vive a Padova, nei weekend ci vediamo. Mi ha dato un equilibrio mentale non da poco. In questa relazione sono diventato maturo, parliamo tantissimo. Non sembra, ma sono molto timido e ho sempre avuto problemi nell’esprimermi prima di ora".

Reggio le piace?

"Sì, esco poco, ma sono contento, come città è simile a Modena che già conoscevo".

Studia?

"Mi sono appena iscritto all’università, alla facoltà di Sport e Football Management. Non vedo l’ora di iniziare".