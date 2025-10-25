Il tecnico annuncia una formazione ’verde’: "È una bellissima cosa per loro e la società». La Reggiana indosserà la seconda maglia (bianca con inserti granata). Dionigi: "In campo tanti under, forse addirittura sei»

Mister Dionigi, che tipo di squadra è il Monza?

"Molto forte, con giocatori di grandissima qualità, con alternative importanti in tutti i ruoli e con alcuni di loro che hanno fatto parte della nazionale italiana (su tutti Pessina, campione d’Europa col ct Mancini, ndr). Li metto assieme a quelle squadre come Palermo, Venezia e Modena che giocheranno fino all’ultimo la promozione diretta in Serie A".

Dopo Quaranta e Rozzio si è fermato anche Girma: quali notizie arrivano dall’infermeria?

"Purtroppo non buone perché mancherà anche Reinhart. Vediamo di quanto sarà lo stop perché si è riacutizzato un affaticamento che si portava dietro da tempo e abbiamo dovuto fermarlo. Probabilmente c’è una piccola lesione che si è allargata…Non è una bella cosa, ovviamente, ma ormai purtroppo siamo abituati. Avremo in campo tanti under, forse sei dall’inizio. Questa è una bellissima cosa per loro e per la società: sono convinto che si faranno valere".

Gondo come sta? Potrebbe tornare ad essere titolare dopo la panchina con il Bari?

"È rientrato da una decina di giorni dopo il problema al ginocchio e sta riprendendo la condizione, lo stiamo preparando per queste due partite ravvicinate. Marras? Manu sta bene, sono sempre io che gli vorrei dare il cambio per non tirargli troppo il collo, mentre lui invece vuole restare in campo".

Il Monza è certamente una corazzata eppure, se si guarda la classifica, ha soltanto due punti in più di voi (14 a 12).

"La Serie B per le posizioni alte si delinea dopo la decima giornata, perché ci sono squadre, come il Monza appunto, che hanno bisogno di un minimo di adattamento alla categoria. Noi dobbiamo cercare di approfittare di questi momenti di presunto rodaggio e cercare di fare punti. Io mi auguro che i miei ragazzi in queste occasioni acquisiscano consapevolezza e autostima".

Guardando avanti c’è chi storce un po’ il naso perché il Modena, in campo ieri sera, avrà un giorno in più di riposo rispetto a voi…

"A livello scientifico e biologico è così, è inutile girarci intorno o nascondersi dietro a un dito. Poi è chiaro che si tratta di un derby e allora lì subentra anche un aspetto caratteriale. Però le ore di recupero in più influiscono, soprattutto nella gestione di chi deve giocarne due di fila e andrebbe un po’ amministrato".

Francesco Pioppi