Il tecnico delle vespe. Abate fa i complimenti ai suoi e alla Reggiana: "Squadra forte, peccato la nostra imprecisione»

"Tengo a fare i complimenti alla mia squadra perché era una gara contro un forte avversario", le prime parole di mister Ignazio Abate. "Abbiamo giocato sotto un gran caldo - ha proseguito l’allenatore della Juve Stabia - Non abbiamo concesso niente ed è difficile chiedere di più. Dobbiamo aumentare la qualità negli ultimi 30 metri, avere meno frenesia ed essere più lucidi sotto porta".

Abate ritiene che questo sia un aspetto naturale nel percorso di crescita della squadra, data la giovane età dei suoi giocatori. "Siamo super aggressivi e concediamo poco, miglioreremo anche sotto porta. A volte ci facciamo prendere dalla frenesia e perdiamo lucidità sotto porta. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Siamo una squadra super aggressiva, che concede poco o nulla. Sono convinto che miglioreremo anche in fase realizzativa", ha spiegato il trainer.

Abate ha poi parlato di Gabrielloni. "Alessandro è un vero leader, sul fronte offensivo ci manca però un vero attaccante centrale di ruolo, ma ho piena fiducia negli sforzi della società e nel potenziale di crescita di ragazzi come Burnete".

Poi uno sguardo alla prossima partita. "Andremo a Spezia per vincere, senza fare calcoli", ha dichiarato con fermezza.