In svantaggio in 6 gare su 7. Le rimonte valgono 8 punti

La Reggiana ha conquistato 8 punti da situazioni di svantaggio: un primato in Serie B che sottolinea lo spirito e la giusta mentalità di Rozzio e compagni, al di là dei difetti da limare.

In generale un primo bilancio si può fare. Sono 9 i punti totali in sette turni, conditi di recente dalle emozioni e le esultanze della bella serata di Cesena.

Eppure neanche il "Manuzzi" ha risparmiato i granata: l’infermeria non lascia in pace mister Davide Dionigi, neanche un secondo. Nella parte finale della gara Edoardo Motta ha avuto un problema fisico (intanto salta la nazionale Under 21). Oggi è il giorno degli esami per stabilire se effettivamente c’è lesione all’inserzione degli adduttori, ed eventualmente capirne l’entità. Prima di ciò è impossibile fare previsioni sui tempi di recupero. Intanto, si scaldano Saro e Seculin, entrambi candidati ad una maglia da titolare col Bari (il primo, in prestito dalla Cremonese, è in pole). In ogni caso, i tre punti hanno dato respiro dopo qualche delusione, tra pareggi un po’ stretti (Spezia) e prove da dimenticare (Sudtirol). La Reggiana arriva alla seconda sosta all’undicesimo posto, con 9 punti in sette partite, che significano +3 sui playout e -1 dai playoff. Sono 10 i gol fatti per ora: meglio hanno fatto solo sei squadre, ovvero Modena, Frosinone (13), Avellino, Cesena, Sudtirol e Carrarese (11). L’altra faccia della medaglia, però, dice che i gol subiti sono sempre 10: peggio solo cinque squadre, che sono Pescara (14), Empoli, Mantova (13), Bari (12) e Spezia (11). "Siamo alla ricerca dell’equilibrio", ha detto così, d’altronde, proprio Dionigi nel post gara di Cesena. Una cosa che non manca i suoi ragazzi, però, è certamente lo spirito battagliero e la voglia di non mollare. Sono frasi fatte? Può darsi, ma qui seguono i fatti. E veniamo al "primato" di cui abbiamo parlato in apertura: la Reggiana, con 8 punti conquistati da situazioni di svantaggio, è prima in assoluto in Serie B in questa speciale classifica. È andata sei volte in svantaggio, e ha perso soltanto due volte (Palermo e Sudtirol), ribaltandola due volte (Cesena ed Empoli), e pareggiandola altre due (Catanzaro e Spezia). Non è una gran cosa andare sei volte su sette in svantaggio (in sostanza sempre, tranne lo 0-0 di Castellammare), ma all’inizio ci sta non aver ancora raggiunto la quadra, e reagire puntualmente è un segno di grande carattere. La Reggiana 2025-26 non ha ancora provato le sensazioni di passare per prima in vantaggio. Certo: se Dionigi avesse garanzia di rimonta ogni volta, allora andrebbe in svantaggio volentieri.