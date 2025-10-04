Incontro con il coach. Julio Velasco al Teatro Valli il 16 ottobre

Giovedì 16 ottobre, alle 19, il Valli ospita Julio Velasco, l’allenatore di pallavolo più famoso al mondo, un maestro di sport e di vita: le sue parole sono entrate nel patrimonio collettivo, capaci di motivare generazioni di atleti e allenatori, ma anche di studenti, insegnanti, manager. Con Velasco, al Valli, non sarà solo la pallavolo a entrare in teatro, ma l’idea stessa di sport come patrimonio di comunità. Campione del mondo 2025 e oro olimpico con la nazionale femminile di pallavolo ai Giochi di Parigi 2024 – il primo nella storia – Velasco ha scritto alcune delle pagine più belle dello sport italiano. È stato il coach della "Generazione di fenomeni" della nazionale maschile, che negli anni ’90 ha conquistato tre mondiali consecutivi ed è stata incoronata "squadra del secolo" dalla Federazione internazionale di pallavolo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.iteatri.re.it e su vivaticket da mercoledì 8 ottobre, dalle 10 (lunedì 6 e martedì 7 riservato agli Amici dei Teatri).

s.bon.