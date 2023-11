Ingaggi: la Reggiana spende 7 milioni e 350. La più dispendiosa è la Samp con oltre 27

La Reggiana è al tredicesimo posto tra le venti società di Serie B per ingaggi lordi di tesserati (solo parte fissa, esclusi i bonus e premi eventuali), con una spesa di 7 milioni e 349 mila e 557 euro. In questa tabella sono riportate le spese di ogni società considerando il lordo: sono compresi, oltre i calciatori, gli ingaggi degli staff tecnici (nel caso della Reggiana, Nesta e i suoi collaboratori) e dei direttori sportivi (vedi Goretti). Inoltre sono inclusi i profili delle giovanili che hanno i contratti depositati in Lega. Ad esempio, per la Reggiana è incluso anche il compenso di mister Andrea Costa della Primavera 2. Per avere un’idea più ampia di quanto spendano le società, bisogna considerare che, oltre alle cifre riportate, ogni club spende circa un 30% in più di costi aziendali. In poche parole: la Reggiana spende per gli ingaggi lordi circa 10 milioni di euro stagionali. Goretti lo aveva detto ad inizio settembre. "Siete molto curiosi sugli ingaggi: tranquilli, a novembre saranno di dominio pubblico…". Ed eccoci. Tanti gli spunti: stipendio alto non è sinonimo di rendimento sicuro, ma sicuramente chi ottiene belle cose sul campo spendendo poco, ha lungimiranza. Malissimo Sampdoria e Spezia, che guidano questa classifica, mentre in graduatoria punti sono rispettivamente sedicesima e diciottesima. Sopra i 20 milioni anche Parma, Como, Cremonese e Venezia: crociati primi con distacco con 29 punti, più 5 sul Venezia. Como e Cremonese sono in zona playoff. Il Pisa sfiora i 20 milioni, e solamente all’ottavo posto c’è un Palermo che ha fatto un mercato importante, col City Group alle spalle. Sotto i 10 milioni ci sono Bari, Modena, Ternana, Catanzaro, e anche la Reggiana. Spese simili a Catanzaro e Ascoli: bene i calabresi che hanno 21 punti, mentre l’Ascoli è a 12, la Reggiana ne ha 15.

Tredicesima negli ingaggi e dodicesima in classifica di B: società granata che può considerarsi coerente e in linea, vedendo la situazione da questo punto di vista. Chiudono, sotto i 5 milioni, Lecco e Cittadella, con i veneti che si confermano società virtuosa che rende bene con poca spesa. Il calcio è strano: il Cittadella spende quasi 20 milioni in meno dello Spezia, ma ha ben 7 punti in più. La Reggiana, come già detto, è coerente nel binomio speseprestazioni.