Kargbo: primo gol inglese dopo 9 mesi. Pajac segna, Ajeti in vetta nella B turca

Il miglior weekend in terra inglese dal suo approdo avvenuto a gennaio 2025. Augustus Kargbo ha infatti timbrato la prima rete con la maglia dei Blackburn Rovers (Championship, seconda divisione inglese), regalando nel finale il pareggio (1-1) ai suoi contro il Norwich. Un sinistro preciso a fil di palo dopo un ottimo controllo in area, per l’attaccante 26enne della Sierra Leone, che ora può proseguire più serenamente l’avventura oltremanica.

In Turchia Bruno Petkovic (4° gol) dal dischetto decide la sfida tra Kocaelispor ed Eyupspor (1-0) nella massima serie, il difensore albanese Ajeti guarda tutti dall’alto nella B turca dopo il 5-0 del Bodrum sull’Hatayspor. Non segnava da maggio 2022 in maglia Brescia, Marko Pajac che per il ritorno al gol ha scelto una partita non banale: nel derby di Zagabria, il laterale della Lokomotiva trasforma il penalty del parziale 2-0 contro i cugini super favoriti della Dinamo che poi accorciano le distanze ma perdono 2-1.

Nella Ligue 2 francese, la prima da titolare per Nahounou nel Nancy che pareggia 2-2 a Guingamp. In Grecia Alessandro Bianco, dopo l’esordio a metà settimana in Europa League nella sconfitta del Paok (3-1) con il Celta Vigo, guarda dalla panchina la vittoria prestigiosa dei bianconeri di Salonicco per 2-1 sull’Olympiacos; per l’ex mediano della Regia zero minuti fin qui in campionato. Ricordate il centrocampista Jacopo Da Riva? Tre soli spezzoni nella Regia di Alessandro Nesta. Svincolato dall’Atalanta, ha trovato l’accordo biennale con l’Al Ittifaq, team della seconda serie degli Emirati Arabi Uniti.

SERIE A. La giornata perfetta di Nicolò Cambiaghi. L’attaccante esterno del Bologna è imprendibile nel 4-0 dei felsinei sul Pisa: gol e assist a coronamento della prima convocazione in Nazionale da parte di Gattuso.

SERIE C Nel girone A, la prima dall’inizio per lo sloveno Crnigoj nella Triestina nello 0-0 degli alabardati (a -8 in classifica dopo i 13 punti di penalizzazione) a Novara, dove Lanini ancora non si è sbloccato, nel 2-2 tra Pro Patria e Trento, 2° gol per Udoh (deviazione in area) nei padroni di casa, Capone (nell’undici con Pellegrini) su rigore sale a quota 2 in campionato per gli ospiti. Nel girone B, Momo Varela trascina l’Arezzo (in campo anche Cianci e Venturi) in testa alla classifica: 3ª rete, seconda consecutiva, per il portoghese nello 0-1 di Rimini. Con gli aretini a braccetto anche il Ravenna di Solini, che supera 2-4 la Juve Next Gen di Brambilla; segue ad un punto l’Ascoli che demolisce 4-1 il Bra (nei bianconeri bene Nicoletti e Guiebre, infortunato nei minuti finali). Servono 26 secondi ad Eusepi per infilare la 5ª gioia stagionale nello 0-2 della Samb (spezzone per Sbaffo) in casa Torres, vince il Forlì 1-0 sul Guidonia, con l’assist di Cavallini dalla sinistra. Nel girone C, non smette di stupire Gabriel Lunetta al 5° centro in maglia Catania nel 2-0 sul Siracusa, non basta alla Cavese la 2ª rete di Sorrentino: vince 3-2 la capolista Salernitana (Varone e Frascatore entrano nella ripresa). Primo gol per Gyamfi nel Casarano che supera 0-3 la Casertana di Pezzella, finisce 1-1 tra Trapani e Giugliano (out Laezza per frattura della mano sinistra) ma il rammarico è tutto per i padroni di casa del ds Andrea Mussi (Stramaccioni e Kirwan in campo, Sposito in panchina) che sbagliano un rigore al 12’ di recupero.

SERIE D C’è Luca Tremolada (oltre al nuovo acquisto Caldirola) nell’ambiziosa Folgore Caratese che vince a Pavia 0-1 e guida il girone B. Si sblocca Arrighini nello Scandicci (2-0 Ghiviborgo), 2° centro per Silenzi nel Cjarlins Muzane e Neglia nella Maceratese che perde 2-1 con il Teramo di Angiulli. A 38 anni Cabeccia a segno nel Latte Dolce Sassari (5-1 ad Olbia).