La Juve Stabia vale 20 milioni, la Reggiana 14. Per le Vespe è dominio anche sui social

Dopo la trasferta di Palermo alla prima di campionato, la Reggiana torna a giocare nuovamente al sud. L’avversario, la Juve Stabia, vede il granata come una bestia nera: nei dieci precedenti ufficiali solo una volta si è verificata la vittoria delle Vespe, in Coppa negli anni Cinquanta. L’ultimo hurrà della Reggiana sul sintetico del "Menti", invece, lo ricordiamo bene: a maggio la doppietta di Girma per il 2-1 finale sancì la matematica salvezza.

Tornando al presente: la Juve ne ha pareggiate due su due, mentre la Reggiana dopo il kappao di Palermo ha battuto in casa l’Empoli 3-1. Entrambe hanno cambiato molto: 17 giocatori fuori e altrettanti inseriti per i campani, mentre sono 19 i nuovi volti granata a fronte di 21 uscite. Per la Juve anche il cambio allenatore: niente più Guido Pagliuca, che proprio prima della sosta ha perso a Reggio con l’Empoli, ed ecco Ignazio Abate. Facendo, invece, tanti passi indietro, troviamo storie completamente diverse: la Juve non ha mai fatto la Serie A e quella attuale è solo la settima stagione in B di tutta la storia.

La Reggiana è alla terza Serie B di fila, la 37ª di tutta la storia. Numeri contrastanti tra presenze sugli spalti e i social. Il "Menti" ha 7642 posti omologati, mentre è più del triplo lo stadio reggiano con i suoi 21.525. Gli abbonamenti sottoscritti parlano di 1836 tessere tra i tifosi campani e 6069 tra quelli granata. Le città, d’altronde, hanno numeri ben diversi. Reggio conta circa 173mila abitanti, Castellammare soltanto 63mila e 500. Eppure i social vanno in un’altra direzione, sarà perché anche nella vicina ed enorme Napoli si seguono le vicende delle Vespe. Su Instagram vincono i campani per circa 63mila a 52mila, e su Facebook ecco una superiorità di oltre 20mila unità (28mila granata contro i 48mila delle Vespe).

E l’aspetto economico? Per Transfermarkt la rosa della Juve Stabia vale 20 milioni, quella della Reggiana poco meno di 15, con Magnani che spicca per valore (1,8 milioni), comunque meno dei 2,5 di Ruggero. Diversi ragazzi in prestito dalla Serie A alla Juve gonfiano questa cifra, visto che il valore di un tesserato in A è mediamente alto, anche tra le seconde o terze linee. Non resta che dare parola al campo: le due, tra l’altro, non hanno mai pareggiato in B, e la Reggiana non termina una gara col pari da ben 10 partite di fila in seconda serie.