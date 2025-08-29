La novità. Dopo 15 anni il Gruppo Vandelli torna in Curva sud

Comunque vada a finire la partita sarà una serata storica per il tifo locale. Dopo 15 anni il Gruppo Vandelli lascerà i Distinti e si riposizionerà nella mitica Curva Sud assieme alle Teste Quadre. La notizia, annunciata nelle settimane scorse attraverso un comunicato, stasera diventerà realtà. C’è da giurare che l’effetto sarà dirompente e coinvolgerà grandi e piccini, molti dei quali non hanno mai potuto vedere il settore a ‘pieno regime’. Le incomprensioni del passato sono state messe da parte per il bene della squadra e di tutto l’ambiente. Già da oggi ci si aspetta un colpo d’occhio davvero suggestivo.

"Si torna a casa! Si torna sui nostri gradoni – hanno scritto le Teste Quadre in un comunicato ufficiale – per la partita con l’Empoli invitiamo tutto il popolo granata a portare una bandiera per colorare il nostro settore, la nostra amata Curva Sud! Fuori la voce per 90 minuti e spingiamo i ragazzi fino alla vittoria! Bandiere, cori, mani al cielo incessantemente e quei ‘cavolo’ di cellulari in tasca… Che a filmarci c’è già chi ci pensa. La Sud dev’essere una bolgia per tutta la partita. Carica Curva Sud! Lo sai c’è una maglia che ci fa sognar…’. Gli abbonamenti sono arrivati a quota 6mila mentre i biglietti venduti fino a ieri sera erano 1570 (427 nel settore ospiti).

Francesco Pioppi